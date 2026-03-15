# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας για διμερείς συνομιλίες
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαρτίου 2026, 11:48

Στη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας για διμερείς συνομιλίες

Στις συναντήσεις του Νίκου Δένδια στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Spotlight

Τη Μεγάλη Βρετανία επισκέπτεται αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου και μεθαύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ.

Η ατζέντα των συναντήσεων

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
Premier League 15.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Super League 15.03.26

LIVE: Κηφισιά – Βόλος

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
Premier League 15.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Premier League 15.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

