Η Ασία ήταν «η περιοχή του κόσμου που επλήγη περισσότερο από τις καταστροφές» που οφείλονταν σε μετεωρολογικά φαινόμενα το 2023, με τις πλημμύρες και τις καταιγίδες να έχουν προκαλέσει τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων, αποκαλύπτει σήμερα σε έκθεσή του ο ΟΗΕ.

«Η κλιματική αλλαγή ενέτεινε τη συχνότητα και τη σφοδρότητα αυτού του είδους των φαινομένων, επηρεάζοντας βαθιά τις κοινωνίες, τις οικονομίες και, ακόμη πιο σημαντικό, τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε», αναφέρει η Σελέστε Σάουλο, γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) σε σχετική ανακοίνωση.

Το 2023 ήταν παγκοσμίως η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Στην Ασία οι επιπτώσεις των κυμάτων ζέστης γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές, υπογραμμίζει ο WMO στην έκθεσή του, ενώ προσθέτει ότι το λιώσιμο των παγετώνων – κυρίως στην οροσειρά των Ιμαλαΐων – απειλεί την ασφάλεια των υδάτων στην περιοχή.

Σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνίες

Εξάλλου η Ασία θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τη θερμοκρασία στην περιοχή πέρυσι να είναι σχεδόν δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση θερμοκρασία που είχε καταγραφεί από το 1961 ως το 1990.

«Πολλοί άνθρωποι στην περιοχή έζησαν το 2023 την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και συνοδεύτηκε από σειρά ακραίων φαινομένων, από ξηρασίες και κύματα ζέστης ως πλημμύρες και καταιγίδες», υπογραμμίζει η έκθεση του ΟΗΕ.

Η έκθεση για την κατάσταση του κλίματος στην Ασία το 2023 υπογραμμίζει την επιτάχυνση του ρυθμού εξέλιξης των βασικών δεικτών της κλιματικής αλλαγής, όπως η θερμοκρασία επιφάνειας, η υποχώρηση των παγετώνων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι αυτά τα φαινόμενα θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τα οικοσυστήματα της περιοχής.

