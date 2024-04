Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Κίνα, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, μετέδωσαν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από την Πέμπτη την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, την πλουσιότερη και πιο πυκνοκατοικημένη της χώρας με πρωτεύουσα την Καντόνα (Γκουανγκτζόου), που αποτελεί το σύμβολο της κινεζικής κατασκευαστικής δύναμης.

Οι καταρρακτώδεις βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν οι ποταμοί σε τέτοιο βαθμό που να εγείρουν φόβους για «πλημμύρες του αιώνα», προειδοποίησαν την Κυριακή (21/4) οι τοπικές αρχές.

Ως αυτή τη στιγμή «τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επικαλούμενο τον οργανισμό που επιβλέπει τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 11 ανθρώπων.

Πάνω από 53.000 άνθρωποι στην επαρχία χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές, διευκρίνισε επίσης το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Διασώστες αγωνίζονταν σήμερα (22/4) σε διάφορες περιοχές της επαρχίας να απομακρύνουν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, ορισμένοι μεταφέροντας ηλικιωμένους στις πλάτες τους, ενώ και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για τη διάσωση χωρικών που είχαν παγιδευτεί από κατολισθήσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την Σινγκγιουάν, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την Καντόνα και την οποία διαρρέει ο ποταμός Μπέι, παραπόταμος του Ποταμού των Μαργαριταριών (Τζου Τζιάνγκ).

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές της επαρχίας.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι εγκλωβίστηκαν κοντά στην πόλη Τζιανγκγουάν, στο βόρειο τμήμα της Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πλάνα που προβλήθηκαν από αυτό δείχνουν σπίτια στις όχθες ποταμού να έχουν καταστραφεί από τη λάσπη και μέλη σωστικών συνεργείων να παρέχουν βοήθεια σε ανθρώπους σε αθλητικό κέντρο.

China’s State Flood Control and Drought Relief Headquarters on Sunday raised the emergency response level for flooding in south China’s Guangdong Province, as rainfall-induced flooding has pushed water levels in many rivers above the warning line.

https://t.co/NbrX6I2nTo pic.twitter.com/r2BBmMLeca

— CCTV+ (@CCTV_Plus) April 22, 2024