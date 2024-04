Η Ρωσία και το Καζακστάν πλήττονται από σαρωτικές πλημμύρες, με το ύψος των υδάτων να συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως κατά μήκος του ποταμού Ουράλη. Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές, τονίζοντας πως αύριο αναμένεται μια νέα κορύφωση.

Το όριο «κινδύνου» βρίσκεται στα 930 εκατοστά, την ώρα που το ρεκόρ των 946 εκατοστών είχε σημειωθεί το 1942.

Στο Όρενμπουργκ, στα Ουράλια, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην πόλη, με τη στάθμη του νερού να ανέρχεται στα 914 εκατοστά το βράδυ

Πάνω από 97.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των πλημμυρών στο Καζακστάν, δήλωσε σήμερα το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ορμητικοί χείμαρροι

«Αποτελεί ένδειξη ότι η κατάσταση σχετικά με τις πλημμύρες στο Όρενμπουργκ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης με πληθυσμό 500.000 κατοίκους Σεργκέι Σαλμίν, στο Telegram.

Meanwhile, Orenburg, ruZZia went under water, emergency evacuation is underway. Tyumen will also flood in the near future.

Κάλεσε τους κατοίκους πολλών συνοικιών της πόλης να φύγουν: «Μην χάνετε χρόνο».

Following Orsk, another major Russian city – Orenburg – is going under water It is reported that the water level in the Ural River in Orenburg has risen to 10 meters.

Οι ορμητικοί χείμαρροι προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται σε μια αύξηση της θερμοκρασίας, ταυτόχρονα με το λιώσιμο των χιονιών και την τήξη των πάγων που κάλυπταν ποταμούς.

Basically, the authorities are stupidly waiting for the flood to subside "I wish they'd f**king bring Putin here," The reaction of residents of the flooded Orenburg region to the arrival of the Ministry of Emergency Situations

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στη ρωσική πόλη Ορσκ και τη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Ουράλη που διαρρέει το Ορσκ και το Καζακστάν και εκβάλλει στην Κασπία.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Καζακστάν Βλαντίμιρ Πούτιν και Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα και «συμφώνησαν να δώσουν εντολή για να ενεργοποιήσουν» το σχέδιο συντονισμού των επιχειρήσεων διάσωσης και μετεωρολογικής πρόβλεψης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ανατολικότερα, η περιφέρεια Κουργκάν προχώρησε στην εκκένωση πολλών χωριών δίπλα στον ποταμό Τομπόλ.

Συνολικά, 62 κοινότητες και 4.400 κατοικίες βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Και η περιφέρεια του Τιουμέν, στη δυτική Σιβηρία, αναμένει επίσης νέα ρεκόρ κηρύσσοντας χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πλέον πληγείσα ως τώρα πόλη, το Ορσκ, στην επαρχία του Όρενμπουργκ, πλημμύρισε το Σαββατοκύριακο, μετά τη ρήξη ενός φράγματος εκεί.