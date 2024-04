Κάθε ρεκόρ έσπασαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράρα και «βύθισαν» το Ντουμπάι. Οι βροχές πλημμύρισαν μεγάλους αυτοκινητόδρομους και διέκοψαν τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι βροχές άρχισαν το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι το βράδυ της Τρίτης, περισσότερα από 142 χιλιοστά είχαν πέσει στην πόλη της ερήμου Ντουμπάι – το επίπεδα αυτό είναι υπό κανονικές συνθήκες η μέση ποσότητα που δέχεται σε ενάμιση χρόνο.

Κατά μέσο όρο, ένα έτος σημειώνονται 94,7 χιλιοστά – ή 3,73 ίντσες – βροχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο για διεθνή ταξίδια και κόμβο για τον αερομεταφορέα μεγάλων αποστάσεων Emirates.

Ορισμένες περιοχές των ΗΑΕ κατέγραψαν περισσότερα από 80 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες μέχρι τις 8 το πρωί της Τρίτης, πλησιάζοντας τον ετήσιο μέσο όρο των περίπου 100 χιλιοστών. Η βροχή είναι ασυνήθιστη στα ΗΑΕ, στην άνυδρη αραβική χερσόνησο, αλλά εμφανίζεται περιοδικά κατά τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες.

