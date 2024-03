Αντίγραφο του Τιτανικού ετοιμάζει Αυστραλός μεγιστάνας – Πότε θα είναι έτοιμο

Ήρθε η στιγμή που το όνειρο ενός Αυστραλού μεγιστάνα θα γίνει πραγματικότητα. Ετοιμάζεται να ναυπηγήσει πιστό αντίγραφο του Τιτανικού.

Ο λόγος για τον δισεκατομμυριούχο Κλάιβ Πάλμερ, που νοίκιασε χώρο στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ για να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι αναβιώνει επί τέλους το όραμά του να φτιάξει ένα πιστό αντίγραφο του Τιτανικού.

Αφού δημοσίευσε Δελτίο Τύπου στους δημοσιογράφους, στο οποίο ανέφερε ότι η εταιρεία του, η Blue Star Line, θα ναυπηγήσει «το πλοίο της αγάπης και του απόλυτου στυλ και πολυτέλειας», ο Πάλμερ παραδέχθηκε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με κάποιο ναυπηγείο.

O Πάλμερ, που κλείνει τα 70 σε λίγες μέρες, είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τα σχέδια για τον Τιτανικό ΙΙ το 2012. Οι εργασίες για το «Titanic II» ανεστάλησαν το 2015 μετά από διαφωνία πληρωμών μεταξύ μιας από τις εταιρείες του Πάλμερ και της κινεζικής εταιρείας Citic. O Αυστραλός δισεκατομμυριούχος επανήλθε το 2018 υποσχόμενος ότι το νέο υπερωκεάνιο θα αποπλεύσει το 2022. Σήμερα επέρριψε στην πανδημία της Covid-19 την ευθύνη για τις καθυστερήσεις. Κι υποστήριξε ότι θα πρέπει ο κόσμος να τον πιστέψει αυτή τη φορά επειδή «έχω περισσότερα χρήματα τώρα».

Μιλώντας με φόντο το λιμάνι του Σίδνεϊ, είπε: «Θα μπορούσα, λοιπόν, να φτιάξω τον Τιτανικό. Και θα το κάνω. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να φτιάχνω τον Τιτανικό από το να κάθομαι στο σπίτι μου και να μετράω τα χρήματά μου», είπε ο Πάλμερ «με την ωμή ειλικρίνεια του ανθρώπου που κερδίζει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια από δικαιώματα εξόρυξης κάθε χρόνο», όπως σχολιάζει το CNN.

Never giving up on his passion project, Clive Palmer relaunches the Titanic II project (again) – and reckons it’s back better than ever. https://t.co/ta176Y9Bqp

— The Feed SBS (@TheFeedSBS) March 13, 2024