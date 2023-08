Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να σταματήσει μια νέα προγραμματισμένη αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού, επικαλούμενη έναν ομοσπονδιακό νόμο και μια διεθνή συμφωνία που αντιμετωπίζει το ναυάγιο ως «ιερό τάφο».

Η αποστολή διοργανώνεται από την RMS Titanic Inc., την εταιρεία με έδρα τη Γεωργία που κατέχει τα δικαιώματα διάσωσης στο πιο διάσημο ναυάγιο του κόσμου. Η εταιρεία εκθέτει τεχνουργήματα που έχουν ανακτηθεί από το σημείο του ναυαγίου στο βυθό του Βόρειου Ατλαντικού, από ασημικά μέχρι ένα κομμάτι γάστρας του τεράστιου πλοίου.

Η παραπάνω είδηση έρχεται ύστερα από δύο μήνες μετά την έκρηξη του υποβρυχίου Titan που προσπάθησε να προσεγγίσει το ναυάγιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 5 επιβαινόντων.

Η μάχη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, το οποίο εποπτεύει τα θέματα διάσωσης του Τιτανικού, εξαρτάται αντίθετα από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και από μια συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία για τη μεταχείριση του βυθισμένου Τιτανικού ως μνημείο για τους περισσότερους από 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τιτανικός προσέκρουσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε το 1912.

