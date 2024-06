Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Κέβιν Κάμπελ

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος της Premier League, αφού ο Κέβιν Κάμπελ άφησε σήμερα (15/6) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Άγγλος επιθετικός έκανε σπουδαία καριέρα στην Premier League με την φανέλα της Άρσεναλ και της Έβερτον έχοντας 210 συμμετοχές με 55 γκολ και 20 ασίστ στην πρώτη και 160 συμμετοχές με 50 γκολ και οκτώ ασίστ στην δεύτερη.

Τόσο οι «κανονιέρηδες», όσο και τα «ζαχαρωτά», με αναρτήσεις τους στα social media είπαν το δικό τους «αντίο» στον Κάμπελ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

— Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024