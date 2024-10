Νομικός σάλος με τα έπαθλα του Μασκ

Ο Έλον Μασκ δεσμεύτηκε να απονέμει 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα μέχρι την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου. Τα έπαθλα θα πάνε σε τυχαία επιλεγμένους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που θα υπογράψουν μια αίτηση «για την υποστήριξη του Συντάγματος» που ξεκίνησε η Επιτροπή Πολιτικής Δράσης (PAC) του υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των χρηματικών κινήτρων που προσφέρει ο δισεκατομμυριούχος.

Από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου, ο Μασκ δήλωσε ότι θα δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια σε έναν τυχερό, εάν:

Η καταβολή πληρωμής σε κάποιον «για την εγγραφή του στην ψηφοφορία ή για την ψήφο» αποτελεί ομοσπονδιακό έγκλημα, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2017. Προσθέτει ότι η πληρωμή αυτή δεν χρειάζεται να είναι χρήματα, αλλά μπορεί να είναι και άλλα τιμαλφή όπως αλκοολούχα ποτά ή λαχεία.

Ο ίδιος επισήμανε τον εκλογικό νόμο των ΗΠΑ. Ο νόμος ορίζει ότι όποιος «πληρώνει ή προσφέρεται να πληρώσει ή αποδέχεται πληρωμή είτε για την εγγραφή σε ψηφοφορία είτε για την ψήφο» αντιμετωπίζει πιθανό πρόστιμο 10.000 δολαρίων ή ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

«Θα υπήρχαν λίγες αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα αν κάθε υπογράφων υποψηφιότητας με έδρα την Πενσυλβάνια ήταν επιλέξιμος. Αλλά η προϋπόθεση των πληρωμών από την εγγραφή παραβιάζει αναμφισβήτητα το νόμο»,είπε.

«Είναι παράνομο να δίνεις χρήματα με την προϋπόθεση ότι οι παραλήπτες θα εγγραφούν ως ψηφοφόροι», δήλωσε στο BBC.

