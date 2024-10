Ο Έλον Μασκ έχει συνεισφέρει προσωπικά τουλάχιστον 75 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό κόμμα υπέρ του Τραμπ από τον Ιούλιο, καθώς πιέζει για την επιστροφή του πρώην προέδρου στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα αρχεία χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας που κατατέθηκαν την Τρίτη.

Ο Μασκ έχει υποστηρίξει δημοσίως τον πρώην πρόεδρο Τραμπ εδώ και μήνες, με τον ενθουσιασμό του να αποτυπώνεται κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια με ένα άλμα επί σκηνής που ξεκίνησε χαμό στο twiter

Από τότε που ο δισεκατομμυριούχος ίδρυσε το America PAC νωρίτερα φέτος, το super PAC έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίες προσέγγισης ψηφοφόρων με φακελάκι σε πολιτείες μάχης και φέρεται να έχει προσλάβει εκατοντάδες υπαλλήλους.

Είναι πολλά τα εκατομμύρια από τον Έλον Μασκ

Από τον Ιούνιο, το super PAC έριξε περισσότερα από 102,2 εκατομμύρια δολάρια στην προεδρική κούρσα του 2024, με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται για την υποστήριξη του Τραμπ και την επίθεση κατά του αντιπροέδρου Χάρις. Το America PAC δαπάνησε επίσης σχεδόν 8,9 εκατομμύρια δολάρια από το σύνολο αυτό για να αντιταχθεί στον πρόεδρο Μπάιντεν πριν αποσυρθεί από την κούρσα στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με τους ανιχνευτές χρημάτων στην πολιτική στο OpenSecrets.

Το super PAC έγινε ο έβδομος μεγαλύτερος εξωτερικός χρηματοδότης του εκλογικού κύκλου 2024 μέσα σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του OpenSecrets. Άλλοι κορυφαίοι 10 δαπανητές περιλαμβάνουν το κύριο υπέρ του Χάρις super PAC, Future Forward USA, το κύριο υπέρ του Τραμπ super PAC, Make America Great Again Inc., το συνδεδεμένο με τον Koch Americans for Prosperity, το Fairshake PAC της βιομηχανίας κρυπτογράφησης και super PACs που είναι ευθυγραμμισμένα με την ηγεσία της Ρεπουμπλικανικής και Δημοκρατικής Γερουσίας.

Προηγούμενα αρχεία έδειξαν ότι η America PAC είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια από στενούς συμμάχους του Musk, όπως ο συνιδρυτής της Palantir Technologies, Joe Lonsdale, οι εταίροι της Sequoia Capital, Doug Leone και Shaun Maguire, και οι επενδυτές κρυπτογράφησης Cameron και Tyler Winklevoss.

Ενώ ο μεγιστάνας της τεχνολογίας φέρεται να είχε υποσχεθεί 45 εκατομμύρια δολάρια ανά μήνα για την υποστήριξη του Τραμπ, αργότερα δήλωσε ότι η δωρεά του θα είναι «σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο». Αλλά πόσα ακριβώς από τα δικά του χρήματα ο Μάσκ έριξε στο super PAC ήταν ένα μυστήριο – μέχρι τώρα.

Ο Μασκ έκανε τρεις συνεισφορές στο America PAC συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, τρεις συνεισφορές συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο και μια συνεισφορά 30 εκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση τρίτου τριμήνου που κατατέθηκε την Τρίτη στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

Δεν αποκαλύφθηκε κανένας άλλος από αυτούς που έδωσαν λεφτά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ενεργό μεγάφωνο υπέρ του Τραμπ ο Μάσκ

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση που υποχρεούται να υποβάλει το super PAC από τα μέσα Ιουλίου, με μια άλλη γνωστοποίηση που πρέπει να υποβληθεί στις 24 Οκτωβρίου και καλύπτει την 1η Οκτωβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου.

Ο Μασκ υπήρξε ενεργό μεγάφωνο υπέρ του Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, και η America PAC έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ σε πολιτείες που βρίσκονται σε εξέλιξη.