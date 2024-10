O Έλον Μασκ, σε αποκλειστική συνέντευξη με τον συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή Τάκερ Καρλσον που μεταδόθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), μιλάει για την συμπαράσταση του στον Τραμπ, τις προβλέψεις του για το μέλλον των ΗΠΑ και για πολλά άλλα…

Αφού εμφανίστηκε μαζί με τον Τραμπ σε μια συγκέντρωση του Σαββατοκύριακου, ο Μασκ χρησιμοποίησε μια δίωρη συνομιλία με τον Τάκερ Κάρλσον για να προωθήσει δεξιές απόψεις.

«Αν χάσει, την γ***ησα», είπε ο Μασκ στον Κάρλσον. «Πόσο καιρό νομίζετε ότι θα είναι η ποινή φυλάκισής μου; Θα δω τα παιδιά μου; Δεν ξέρω», αστειεύτηκε.

Ο Μασκ υπονόησε γελώντας πως οι Δημοκρατικοί θα τον βάλουν φυλακή καθώς ανακάλεσε μία – διαγραμμένη πλέον- ανάρτηση του στο X στην οποία έγραφε« «Και κανείς δεν προσπαθεί καν να δολοφονήσει τον Μπάιντεν/Κάμαλα», ακολουθούμενο από το emoji με το σκεπτόμενο πρόσωπο.



Ο δισεκατομμυριούχος αναφέρει πως αναγκάστηκε να διαγράψει το post καθότι πολλοί θεώρησαν πως επρόκειτο για προτροπή σε μία απόπειρα δολοφονίας των δημοκρατικών αρχηγών.

Εν συνεχεία των τότε εντάσεων και αφότου κατέβασε την ανάρτηση, φάνηκε να υπονοεί ότι επρόκειτο για αστείο, λέγοντας: «Ένα μάθημα που έμαθα είναι ότι επειδή λέω κάτι σε μια ομάδα και γελάνε, δεν σημαίνει ότι θα είναι τόσο ξεκαρδιστικό ως ανάρτηση στο Χ».

Στην συνέχει προχώρησε σε μία αρκετά ακραία δήλωση καθότι υποστήριξε πως «αν δεν βγει ο Τραμπ, αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές για τις ΗΠΑ». Και ακολούθησε αναλύοντας την -αρκετά απλοϊκή- συλλογιστική πίσω από την δήλωση.

Σύμφωνα με τον Μασκ λοιπόν, ο Μπάιντεν φέρνει υπερβολικά πολλούς παράνομους μετανάστες στην Αμερική. Και αν όλοι αυτοί πάρουν πράσινη κάρτα και εν τέλει αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, αναγκαστικά θα ψηφίζουν μόνο τους Δημοκρατικούς.

Και αυτό παρόλο που οι ιδεολογίες των μεταναστών αυτών δεν ευθυγραμμίζονται με τις «ακροαριστερές απόψεις» των Δημοκρατικών καθώς η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να φέρουν τους φίλους κα την οικογένεια τους στις ΗΠΑ. Δεδομένου μάλιστα ότι οι Δημοκρατικοί τους δίνουν τόσα επιδόματα, καθίστανται «δεσμευμένοι» με αυτούς.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το βίντεο:

