Ένα μήνα πριν τις αμερικανικές εκλογές και τρεις μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια για να υποσχεθεί στους υποστηρικτές του τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Στο πλευρό του ως επίτιμος καλεσμένος βρέθηκε ο Έλον Μασκ.

«Απόψε επιστρέφω στο Μπάτλερ, μετά από μια τραγωδία και μια θλίψη, για να παραδώσω ένα απλό μήνυμα στον λαό της Πενσυλβάνια και στον λαό της Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ.

«Το κίνημά μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά, στέκεται πιο δυνατό, πιο περήφανο, πιο ενωμένο, πιο αποφασισμένο και πιο κοντά στη νίκη από ποτέ», είπε όπως αναφέρει το Fox4 News.

Μια αυξημένη παρουσία ασφαλείας, με ένοπλους αστυνομικούς με στολές παραλλαγής στις στέγες, ήταν ορατή καθώς ένα τεράστιο πλήθος στεκόταν και άκουγε τον πρώην πρόεδρο.

Στις αρχές της ομιλίας του, ο Τραμπ έκανε παύση για περισσότερα από πέντε λεπτά, αφού ένας παρευρισκόμενος είχε ιατρικό πρόβλημα και χρειαζόταν γιατρό.

Η συγκέντρωση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στο ίδιο ακίνητο όπου οι σφαίρες ενός ενόπλου άγγιξαν το δεξί αυτί του Τραμπ και σκότωσαν τον υποστηρικτή του Κόρεϊ Κομπερατόρε. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Ο Τραμπ τίμησε το θύμα των πυροβολισμών με ενός λεπτού σιγή, ενώ ακολούθησε κωδωνοκρουσία και απόδοση του «Ave Maria» από τον τραγουδιστή της όπερας Κρίστοφερ Μάκιο.

Αρκετά μέλη της οικογένειας του Κομπερατόρε, καθώς και άλλοι παρευρισκόμενοι και πρώτοι ανταποκριτές από τη συγκέντρωση του Ιουλίου, ενώθηκαν επίσης με τον Trump το Σάββατο στην ιδιοκτησία της φάρμας.

«Πολεμήσαμε μαζί. Υπομείναμε μαζί. Προχωρήσαμε μπροστά μαζί», είπε. «Και ακριβώς εδώ στην Πενσυλβάνια, ματώσαμε μαζί. Έχουμε ματώσει».

Η συγκέντρωση σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο Μασκ εμφανίστηκε δημοσίως σε προεκλογική εκδήλωση του πρώην προέδρου από τότε που τον υποστήριξε.

Και ήταν πολύ διαχυτικός όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και στα βίντεο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να κερδίσει για να διατηρήσει το Σύνταγμα. Πρέπει να κερδίσει για να διατηρήσει τη δημοκρατία στην Αμερική», δήλωσε ο Μασκ αφού παρουσιάστηκε από τον Τραμπ το Σάββατο.

I just tried to share the full video of Elon Musk REDPILLING America at the Trump rally in Butler on Instagram and they PERMANENTLY DISABLED my account.

Absolutely insane.

Censorship is alive and well.

You know what to do 😉 pic.twitter.com/JgIN3ITaMJ

— shaneyyricch (@shaneyyricch) October 5, 2024