Ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter), ο οποίος έχει αποκαλέσει τον εαυτό του «ντετερμινιστή της ελευθερίας του λόγου», θα παρευρεθεί μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια σήμερα Σάββατο, ενόψει προγραμματισμένης ομιλίας του πρώην αμερικάνου προέδρου.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στο σημείο όπου ο Τραμπ παραλίγο να χάσει τη ζωή του, μέσω μιας ανάρτησής του στο X.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024