Φυσικά και δεν θα το άφηνε να πέσει κάτω! Ο Έλον Μασκ ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά στο στόχαστρό βρέθηκε η Τέιλορ Σουίφτ. Ο μεγιστάνας δεν έχασε λεπτό προκειμένου να αφήσει τις αιχμές του αναφορικά με την ανάρτηση της pop star μέσω της οποίας αποκάλυψε πως στηρίζει και επρόκειτο να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρο των ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου.

«Ωραία Τέιλορ… κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλον Μασκ σε μια ανάρτηση στο X το πρωί της Τετάρτης.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024