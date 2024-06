Γυμναστική: Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν σηκώνετε βάρη καθημερινά

Η γυμναστική με βάρη πρόκειται για ένα ενδυναμωτικό χόμπι, ωφέλιμο για την υγεία αλλά την ευεξία σας. Πρόκειται για ένα τύπο προπόνησης με αντίσταση, που συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας και της δύναμης, την βελτίωση της κινητικότητας, την πρόληψη των τραυματισμών και του πόνου, μειώνοντας τον κίνδυνο πολλών ασθενειών και ενισχύοντας την ψυχική υγεία.

Όπως τα περισσότερα χόμπι, όσο περισσότερο το εξασκείτε, τόσο περισσότερες δεξιότητες αναπτύσσετε και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματά σας. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ότι όπως και όλα στην ζωή, η γυμναστική θέλει μέτρο.

Πώς μας ωφελεί η γυμναστική με βάρη

Όπως όλες οι μορφές άσκησης, η άρση βαρών ενισχύει την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, οδηγώντας σε μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών και θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Εύκολη απώλεια βάρους και συντήρηση

Η άρση βαρών αυξάνει τον μεταβολισμό σας, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη και τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους.

Επειδή η άρση βαρών μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση και διατήρηση των μυών όταν τρώτε λιγότερες θερμίδες όσο προσπαθείτε να χάσετε κιλά, οι τακτικές προπονήσεις μπορούν να ενισχύσουν την καύση θερμίδων, ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας.

Αυτή η επίδραση οφείλεται στο γεγονός ότι ο μυϊκός ιστός είναι πιο ενεργός μεταβολικά (καίει περισσότερη ενέργεια) από τον λιπώδη ιστό.

Περισσότερη δύναμη

Η μυϊκή δύναμη διευκολύνει την ικανότητα του σώματός σας να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία, επιτρέποντάς σας να περπατάτε, να μεταφέρετε βάρος ή αντικείμενα, να τρέχετε, να σκαρφαλώνετε, ακόμα και να ανοίγετε εκείνα τα ενοχλητικά καπάκια βάζων.

Αλλά το μέγεθος και η δύναμη των μυών αρχίζουν να μειώνονται καθώς μεγαλώνουμε. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνετε στην γυμναστική σας, προπονήσεις με αντιστάσεις που θα σας βοηθήσουν να “χτίσετε” μυς και να διατηρήσετε την δύναμή σας.

Ακόμη και χωρίς να λάβετε υπόψη τη διαδικασία της γήρανσης, το να είστε δυνατοί βελτιώνει την καθημερινότητά σας με πολλούς τρόπους. Σας επιτρέπει να είστε ανεξάρτητοι, να αισθάνεστε ενδυναμωμένοι και να εκτελείτε εργασίες με λιγότερο κόπο.

Πιο δυνατοί μύες σημαίνουν καλύτερη προστασία και για τις αρθρώσεις σας, και μπορούν ακόμη και να κάνουν απλές εργασίες όπως το περπάτημα πιο λειτουργικές και εύκολες.

Γερά οστά

Η άρση βαρών διεγείρει επίσης την ανάπτυξη των οστών και αυξάνει την οστική πυκνότητα, αποτελώντας την θεραπεία πρώτης γραμμής για παθήσεις που επηρεάζουν τα οστά, με επιστημονική μελέτη να επισημαίνει ότι μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο στη μέση και τον πόνο που προκαλείται από την αρθρίτιδα και την ινομυαλγία.

Άλλη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Bone and Mineral Research Plus, αναφέρει ότι συγκεκριμένοι τύποι προπόνησης είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση της υγείας των οστών.

Στα πλαίσια της μελέτης εξετάστηκαν άντρες σπρίντερ ηλικίας μεταξύ 40 και 85 ετών για 10 χρόνια. Όσοι σήκωναν βάρη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είδαν βελτιώσεις στη δύναμη των οστών.

Πηγή: VITA