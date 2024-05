H Jennifer Lopez πήγε στην πρεμιέρα της χωρίς τον Ben Affleck, αλλά φορούσε την βέρα της

Η Jennifer Lopez εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Atlas». Η 54χρονη σταρ παρευρέθηκε μόνη, χωρίς τον σύζυγό της Ben Affleck, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί επικείμενου διαζυγίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, η JLo φορούσε τη βέρα της, παρά τα σενάρια για την προσωπική της ζωή.

Ανεξαρτήτως των φημών, η Lopez έλαμπε στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αιγυπτιακό Θέατρο του Holywood. Για την περίσταση, επέλεξε ένα strapless λευκό τοπ και μια μακριά μαύρη φούστα που ανέδειξε τις καμπύλες της. To σύνολο είχε την υπογραφή Greta Constantine. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μαύρο τσαντάκι φάκελο και διαμαντένια κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά και το μακιγιάζ της τόνιζε τα μάτια της.

Οι φήμες για τον χωρισμό τους ξεκίνησαν όταν οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι ο Affleck και η Lopez περνούν όλο και περισσότερο χρόνο χωριστά το τελευταίο διάστημα. Το διάσημο ζευγάρι, γνωστό ως «Bennifer», εθεάθη τελευταία φορά μαζί πριν από επτά εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, χωρίς να φαίνονται ιδιαίτερα χαρούμενοι. Ο Affleck δεν παρευρέθηκε στο Met Gala στις 6 Μαΐου, παρά τη σημαντική θέση της Lopez ως συμπρόεδρος της εκδήλωσης. Επίσημα, η απουσία του αποδόθηκε στα γυρίσματα του «The Accountant 2», αλλά πηγές αναφέρουν ότι είχε ήδη αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους.

J Lo and Ben Affleck Do Sunday Funday Together Despite Living Apart | Click to read more 👇 https://t.co/Z6LohUduKp

— TMZ (@TMZ) May 20, 2024