Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διεξοδική έρευνα για την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε επτά εργαζόμενους της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης «World Central Kitchen» στην Γάζα.

«Θρηνούμε με τις οικογένειες και τους φίλους των εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας της World Central Kitchen που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα. Οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει πάντα να προστατεύονται, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ζητούμε διεξοδική έρευνα γι’ αυτήν την τραγωδία», αναφέρει με ανάρτησή της στο X η Κομισιόν.

We are mourning with the families and friends of the @WCKitchen humanitarian aid workers who lost their lives in Gaza.

Humanitarian aid workers must always be protected, in line with international humanitarian law.

We call for a thorough investigation into this tragedy.

— European Commission (@EU_Commission) April 2, 2024