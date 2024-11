Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ στη νέα μυστηριώδη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Αν Χάθαγουεϊ και η Ζεντάγια θα πρωταγωνιστήσουν στην πολυαναμενόμενη επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Σύμφωνα με το Deadline, οι δύο ηθοποιοί θα προστεθούν στο ήδη ανακοινωμένο καστ των Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ.

Οι λεπτομέρειες του κινηματογραφικού έργου παραμένουν απόρρητες, αλλά πηγές λένε στο Hollywood Reporter ότι δεν θα αφορά το «σήμερα».

Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ ξανά μαζί

Η νέα ταινία αποτελεί μια επανένωση επί της οθόνης για τους off-screen παρτενέρ Ζεντάγια και Χόλαντ. Το ζευγάρι αναμένεται επίσης να επιστρέψει στους ρόλους του στην τέταρτη ταινία Spider-Man, η οποία προς το παρόν έχει χρονολογηθεί για μια εβδομάδα μετά την ταινία του Νόλαν, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου του 2026 ενώ τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν το 2025.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Χόλαντ σχετικά με τη συμμετοχή του στο επόμενο έργο του Νόλαν. «Και προφανώς είναι τιμή μου, αλλά αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω γιατί, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι το μόνο που ξέρω». Είπε ότι το τηλεφώνημα που δέχτηκε «θυμίζει το τηλεφώνημα για τον Spider-Man πριν από δέκα χρόνια».

Η συνεργασία της Αν Χάθαγουεϊ με τον Κρίστοφερ Νόλαν

Η Χάθαγουεϊ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Νόλαν τόσο στο Interstellar όσο και στο The Dark Knight Rises. «Πολλοί άνθρωποι δεν μου έδιναν ρόλους επειδή ανησυχούσαν για το πόσο τοξική είχε γίνει η περσόνα μου στο διαδίκτυο», δήλωσε η Χάθαγουεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δεν νοιαζόταν γι’ αυτά, μου έδωσε έναν από τους πιο υπέροχους ρόλους σε μία από τις καλύτερες ταινίες [Interstellar] που έχω συμμετάσχει».

Η Χάθαγουεϊ εθεάθη πρόσφατα στη ρομαντική κωμωδία The Idea of You και στο θρίλερ εποχής Mothers’ Instinct. Το επόμενο διάστημα θα εμφανιστεί στο πλευρό της Μικαέλα Κόελ στο Mother Mary και το επόμενο καλοκαίρι στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Flowervale Street με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.

Η Ζεντάγια εμφανίστηκε πρόσφατα στο επιτυχημένο δράμα Challengers του Λούκα Γκουαντανίνο και στο sequel της ταινίας φαντασίας Dune: Part Two. Αυτή τη στιγμή γυρίζει το The Drama με τον Ρόμπερτ Πάτινσον για τον σκηνοθέτη Κριστόφερ Μπόργκλι.

«Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι τι θα ακολουθήσει»

Πρόκειται για την πρώτη ταινία που σχεδιάζει ο Νόλαν μετά την εμπορική επιτυχία του «Oppenheimer», την ιστορική βιογραφία που έγινε blockbuster το καλοκαίρι του 2023, κερδίζοντας 976 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και αργότερα το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επανάληψη μιας τέτοιας επιτυχίας για το επόμενο έργο του, ο Νόλαν δήλωσε: «Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μας απασχολεί τόσο πολύ η σχέση της μιας ταινίας με την επόμενη. Βαριέμαι πολύ εύκολα, μου αρέσει να συνεχίζω να δουλεύω. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι τι θα ακολουθήσει».

*Με πληροφορίες από: Guardian