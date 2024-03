Δύσκολα θα ξεχάσει η Αν Χάθαγουεϊ το 2011. Τότε, μαζί με τον Τζέιμς Φράνκο χαρακτηρίστηκαν ως οι χειρότεροι παρουσιαστές των Όσκαρ. Παρόλο που κέρδισε το πρώτο της βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το μιούζικαλ των «Αθλιων», το San Francisco Chronicle την χαρακτήρισε ως η «πιο ενοχλητική σταρ» της χρονιάς. Στην συνέχεια το New York Times δημοσίευσε άρθρο το 2013 με τίτλο «Μισούμε πραγματικά την Αν Χάθαγουεϊ;».

Οι μπλόγκερς την χαρακτήρισαν «ενοχλητικό παιδί του θεάτρου» ενώ άλλοι την επέκριναν ως ανειλικρινή. Όλοι πίστευαν πώς το αστέρι της Χάθαγουεϊ ήταν έτοιμο να σβήσει…

Η Χάθαγουεϊ, να θυμίσουμε ότι κέρδισε βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA), από το Σωματείο Ηθοποιών (SAG Awards) και Χρυσή Σφαίρα το 2013 για τον ρόλο της της ως Φαντίν.

Εκεί που φαινόταν πώς όλος ο κόσμος ήταν εναντίον της, υπήρξαν υποστηρικτές που στάθηκαν στο πλευρό της και της έδωσαν ευκαρία να λάμψει ξανά. Ανάμεσά τους ήταν ο Κρίστοφερ Νόλαν που της έδωσε έναν ρόλο στο «Interstellar», παρά την αυξανόμενη ανησυχία από τα στούντιο και τους κινηματογραφιστές για την «τοξική» προσωπικότητά της που είχε δημιουργηθεί στο διαδίκτυο.

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν δίστασε να αναφερθεί για την σκοτεινή περίοδο που ο κόσμος της μισούσε. Η ίδια, μιλώντας στο Vanity Fair, αναφέρθηκε σε αυτό λέγοντας πως «Πολλοί άνθρωποι δεν μου έδιναν ρόλους επειδή ανησυχούσαν τόσο πολύ για το πόσο τοξική είχε γίνει η ταυτότητά μου στο διαδίκτυο. Αλλά είχα έναν άγγελο, τον Κρίστοφερ Νόλαν, που δεν τον ένοιαζε αυτό και μου έδωσε έναν από τους πιο όμορφους ρόλους που είχα σε μια από τις καλύτερες ταινίες στις οποίες συμμετείχα», παραδέχτηκε η ίδια.

«Δεν ξέρω αν ήξερε ότι με στήριζε εκείνη τη στιγμή, αλλά η απόφασή του είχε αυτό το αποτέλεσμα», συνέχισε η Χάθαγουεϊ. «Και η καριέρα μου δεν έχασε τη δυναμική όπως θα μπορούσε να έχει αν δεν με είχε στηρίξει».

«Η ταπείνωση είναι ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που μπορεί να περάσει κανείς. Το κλειδί είναι να μην το αφήσεις να σε ρίξει.. Πρέπει να μείνεις τολμηρός. Ζητάτε από τους ανθρώπους να επενδύσουν τον χρόνο τους, τα χρήματά τους, την προσοχή τους και τη φροντίδα τους σε εσάς. Πρέπει λοιπόν να τους δώσετε κάτι που αξίζει όλα αυτά τα πράγματα», δήλωσε η Αν Χάθαγουεϊ.

