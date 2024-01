Η Αν Χάθαγουεϊ αποχωρεί από φωτογράφιση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το συνδικάτο

Η σταρ του κινηματογράφου Αν Χάθαγουεϊ φέρεται να αποχώρησε από μια φωτογράφιση στη Νέα Υόρκη την Τρίτη για το Vanity Fair σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς εργαζόμενους του εκδοτικού οίκου του περιοδικού, Condé Nast.

Η ηθοποιός είχε προετοιμαστεί με μακιγιάζ και χτένισμα, αλλά δεν ξεκίνησε να ποζάρει για φωτογραφίες όταν έφτασε η είδηση ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης συμμετείχαν σε 24ωρη στάση εργασίας εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ συνδικάτου και εταιρείας, όπως μετέδωσε πρώτο το περιοδικό Variety την Τρίτη.

Περίπου 400 εργαζόμενοι που είναι μέλη του συνδικάτου της Condé Nast και εργάζονται για ιστότοπους όπως οι Vanity Fair, Vogue, GQ και άλλους, «κατέβασαν τις πένες τους κάτω» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης διαπραγματεύεται τις απολύσεις.

Η Χάθαγουεϊ βρισκόταν στις εγκαταστάσεις για μια φωτογράφιση το πρωί της Τρίτης.

«Δεν είχαν καν αρχίσει να βγάζουν φωτογραφίες ακόμα», ανέφερε το περιοδικό Variety σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή που ενημέρωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας: «Μόλις η Άν ενημερώθηκε για το τι συνέβαινε, απλά σηκώθηκε από τα μαλλιά και το μακιγιάζ και έφυγε».

If Runway had a union The Devil Wears Prada would’ve been 30 seconds long

Thank you Anne Hathaway for not crossing our picket line. https://t.co/RrrpLt5SFB

— condeunion (@condeunion) January 23, 2024