Το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε όλα τα προγνωστικά. Στην απονομή των 96ων βραβείων Όσκαρ έφυγε με συνολικά 7 χρυσά αγαλματίδια.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως τόσο ο Νόλαν όσο και οι πρωταγωνιστές του, Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, βραβεύονται για πρώτη φορά στην καριέρα τους από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο βρετανικής καταγωγής σκηνοθέτης, μάλιστα, φτάνει τις οκτώ υποψηφιότητες στο θεσμό και υπό αυτήν την έννοια, φέτος ήταν, δικαίως, η στιγμή του.

Ο πρωταγωνιστής, Κίλιαν Μέρφι κρατώντας το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου , δήλωσε: «Κάναμε μια ταινία για τον άνθρωπο που δημιούργησε την ατομική βόμβα και θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους ειρηνοποιούς εκεί έξω. Σας έχουμε ανάγκη».

AND THE OSCAR GOES TO CILLIAN MURPHY CILLIAN FCKING MURPHY OSCAR WINNER EVERYBODY SO HAPPY FOR HIM HE DESERVES IT THE MOST. ❤🥹🥹🥰🥰#Oscars #oscars2024

#Oppenheimer #Oscars pic.twitter.com/psFQQKLyF4

