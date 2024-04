Νέος συναγερμός σήμανε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με πυραύλους.

Η Τεχεράνη υποβάθμισε την επίθεση αν και ακούστηκαν εκρήξεις στην Ισφαχάν, κάνει λόγο για «προπαγάνδα», σημειώνει ότι αναχαιτίστηκαν drones, ενώ το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μεγάλη ζημιά».

Μετά από σύντομη αναστολή των πτήσεων, τα αεροδρόμια της χώρας επαναλειτουργούν.

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνιστούσε να γίνει δεκτό το κράτος της Παλαιστίνης ως πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

09:50 «Αυτή εξακολουθεί να είναι μια επικίνδυνη στιγμή»

Ο Τζέιμς Μπέις του Al Jazeera μεταδίδει ότι: «Ήταν επικίνδυνα μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ στις 13 Απριλίου, αλλά όσον αφορά το τι θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ σε μια επίθεση σε ιρανικό έδαφος, αυτό είναι όσο πιο περιορισμένο θα μπορούσε να είναι.

Και φαίνεται ότι οι Ιρανοί την απέκρουσαν και, προς το παρόν, την υποβάθμισαν».

09:44 Μια σύνοψη για το τι συνέβη στην Ισφαχάν

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμυνάς του ενεργοποιήθηκαν και τρία εναέρια αντικείμενα καταστράφηκαν πάνω από την πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους, υπό καθεστώς ανωνυμίας, που λένε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση

Δεν υπήρξε κανένα επίσημο σχόλιο από το Ισραήλ

Το Ιράν ήρε τα μέτρα για αναστολή πτήσεων στον εναέριο χώρο του

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι η Ισφαχάν είναι «απολύτως ήρεμη και ασφαλής» και ότι η πόλη έχει επιστρέψει στην κανονικότητα μετά τις αναφερθείσες εκρήξεις νωρίς την Παρασκευή

Το ιρανικό κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV μεταδίδει ότι δεν υπήρξε «κανένα σημάδι έκρηξης ή ζημιάς» σε πυρηνική τοποθεσία κοντά στην πόλη Ισφαχάν

09:34 Η στιγμή των εκρήξεων στην Ισφαχάν

Το ιρανικό Press TV έχει συγκεντρώσει μια σειρά βίντεο από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην Ισφαχάν του Ιράν το πρωί της Παρασκευής.

Το πρώτο βίντεο αποτυπώνει την αναχαίτιση τετρακοπτέρων από το ιρανικό σύστημα αεράμυνας.

Video shows the moment Iran’s air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz — Press TV 🔻 (@PressTV) April 19, 2024

Ο τοπικός αρχηγός του στρατού στην Ισφαχάν, Σιαβάς Μιχαντούστ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν εκρήξεις στο έδαφος.

Iranian media: Situation in Isfahan normal, no explosions taken place on ground https://t.co/fnwgPMcZth — Press TV 🔻 (@PressTV) April 19, 2024

09:28 «Δεν υπήρξε επίθεση από το εξωτερικό» στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο «καλά πληροφορημένες πηγές», ότι δεν υπάρχει «καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό», μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ιράν.

«Αντίθετα με τις φήμες και τους ισχυρισμούς των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης», «δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό εναντίον της κεντρικής πόλης Ισφαχάν ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της χώρας», ανέφερε το πρακτορείο.

09:25 Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε Παλαιστίνιους μαχητές

Η ένοπλη πτέρυγα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του νότιου Ισραήλ την Πέμπτη, καθώς ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν παρατηρητές πολέμου.

Στην τελευταία τους αξιολόγηση του πεδίου μάχης, οι δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν μια επιχείρηση διάρκειας μιας εβδομάδας στη Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα για την επέκταση του διαδρόμου Νετζάριμ, ο οποίος κόβει το παλαιστινιακό έδαφος στα δύο.

Ο διάδρομος – ένας δρόμος 6,5 χιλιομέτρων που κατασκευάστηκε από τους Ισραηλινούς – εκτείνεται από ανατολικά προς δυτικά και σχεδιάστηκε για να παρέχει στον στρατό του Ισραήλ ταχεία πρόσβαση στη Γάζα και να αποκόπτει τις παλαιστινιακές μετακινήσεις μεταξύ βορρά και νότου στην περιοχή.

Το ISW και το CTP δήλωσαν προηγουμένως ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες είχαν πιθανώς χρησιμοποιήσει μια περιοχή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας ως βάση οπισθοφυλακής για να στοχεύουν τις ισραηλινές δυνάμεις στη βόρεια Γάζα και να εισχωρούν επίσης σε προηγουμένως εκκαθαρισμένες περιοχές στα νότια της πόλης της Γάζας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

NEW: The IDF Air Force struck Palestinian fighters and military infrastructure in the northern Gaza Strip. The IDF concluded a week-long operation targeting Palestinian fighters and military infrastructure near Nuseirat in the central Gaza Strip. (1/3) pic.twitter.com/rFeHF2Ifll — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 19, 2024

09:16 Βουλευτής του Λικούντ πανηγυρίζει για τις εκρήξεις στο Ιράν

Η βουλευτής του Λικούντ Τάλι Γκοτλίβ, παρά τις αντίθετες οδηγίες, σχολίασε τις εκρήξεις στην Ισφαχάν στο Ιράν.

«Καλημέρα, αγαπητέ λαέ του Ισραήλ. Ένα πρωινό στο οποίο το κεφάλι κρατιέται ψηλά με υπερηφάνεια. Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή χώρα. Είθε να ανακτήσουμε τη δύναμη της αποτροπής».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

בוקר טוב לעם ישראל היקר. בוקר בו הראש מורם בגאווה. ישראל מדינה חזקה ועוצמתית.

מי יתן ונשיב לעצמינו את כח ההרתעה.

למביני עניין מתהילים של יום שישי: ״על אדום אשליך נעלי.. מי נחני עד אדום.. באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו״

אמן כן יהי רצון — טלי גוטליב (@TallyGotliv) April 19, 2024

09:11 Guardian: Τι φιλοξενεί η Ισφαχάν όπου έγινε η επίθεση του Ισραήλ

Η Ισφαχάν φιλοξενεί χώρους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού Νατάνζ

Η κρατική τηλεόραση περιέγραψε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ως «απολύτως ασφαλείς». Ο στρατηγός Σιαβάς Μιχαντούστ, τοπικός διοικητής του στρατού, δήλωσε επίσης στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε «καμία ζημιά» γύρω από την Ισφαχάν

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει προχωρήσει ταχύτατα στην παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδα σχεδόν οπλικού επιπέδου μετά την κατάρρευση της πυρηνικής συμφωνίας του με τις παγκόσμιες δυνάμεις

Η συμφωνία κατέρρευσε αφού ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την Αμερική από αυτήν το 2018

Το Ιράν επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά τα δυτικά έθνη και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λένε ότι η Τεχεράνη λειτουργούσε ένα μυστικό πρόγραμμα στρατιωτικών όπλων μέχρι το 2003

09:05 Συγκρούσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιοι μαχητές και ισραηλινές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε ανταλλαγές πυροβολισμών στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς που βρίσκεται ανατολικά της πόλης Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera Arabic καταγράφουν τον ήχο σφοδρών πυροβολισμών στον καταυλισμό.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/HvFJOf8xBm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 19, 2024

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έγιναν στόχος μεγάλου εκρηκτικού μηχανισμού.

08:59 Ο ΙΑΕΑ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ζητά «απόλυτη αυτοσυγκράτηση»

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι δεν υπήρξαν ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά την καταγγελλόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ισφαχάν.

Ο ΙΑΕΑ δήλωσε ότι συνεχίζει να καλεί όλες τις πλευρές σε απόλυτη αυτοσυγκράτηση και επανέλαβε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Ο Οργανισμός τόνισε ότι παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024

08:50 Το Ισραήλ προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για την επίθεσή του στο Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί για την ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Ιράν, όμως δεν είχε εγκρίνει την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, αναφέρουν αξιωματούχοι τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το NBC και το CBS, επικαλούμενα αντιστοίχως πηγές για το ζήτημα αυτό και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσαν πως το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για την επιχείρησή του στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στις ερχόμενες ημέρες εναντίον του Ιράν, δήλωσε στο CNN υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Όμως δεν εγκρίναμε την απάντηση», δήλωσε αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το ισραηλινό πλήγμα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε πως δεν έχει «τίποτα να πει προς το παρόν».

Το Ιράν ενεργοποίησε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνάς του πάνω από πόλεις, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφού ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στην Ισφαχάν.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει, αφού το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ορκισμένου εχθρού του στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα περισσότερα απ’ αυτά αναχαιτίσθηκαν.

Τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν έπειτα από επίθεση εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό που αποδίδεται στο Ισραήλ.

08:45 Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικής θέσης στο νότιο τμήμα της Συρίας

Ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα εναντίον θέσης του συριακού στρατού στο νότιο τμήμα της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση και εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

«Ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο ένα ραντάρ του συριακού στρατού μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα», επεσήμανε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν διευθυντής του Παρατηρητηρίου, το οποίο έχει την έδρα του στη Βρετανία, αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

08:40 Ισραηλινός αξιωματούχος στην Washington Post: «Επίθεση με σκοπό να σηματοδοτήσει στο Ιράν ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει στο εσωτερικό της χώρας»

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην Washington Post σήμερα Παρασκευή ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο εσωτερικό του Ιράν σε αντίποινα για το μπαράζ περίπου 350 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά του Ισραήλ την περασμένη Κυριακή.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το πλήγμα «είχε σκοπό να σηματοδοτήσει στο Ιράν ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει στο εσωτερικό της χώρας», τονίζει η Washington Post.

08:30 Πώς προκλήθηκε η έκρηξη που ακούστηκε στην Ισφαχάν – Τι λένε Ιρανοί αξιωματούχοι

«Η έκρηξη που ακούστηκε κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν προκλήθηκε από πυρά της αεράμυνας εναντίον ενός ύποπτου αντικειμένου», δήλωσε Ιρανός ανώτερος στρατιωτικός διοικητής, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

08:24 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από την πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, καθώς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται αξιωματούχους που λένε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει «κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να σπρώξει ολόκληρη την περιοχή στο χείλος του γκρεμού»

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνιστούσε να γίνει δεκτό το κράτος της Παλαιστίνης ως πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών

Το γραφείο του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι το βέτο των ΗΠΑ ήταν «ωμή επίθεση που σπρώχνει την περιοχή όλο και πιο κοντά στο χείλος της αβύσσου»

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αρκετοί έχουν τραυματιστεί και 15 φέρονται να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια έπειτα από μια νέα νύχτα επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων σε σπίτια αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας

08:15 Νέο λάδι στη φωτιά της Μέσης Ανατολής

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Νέο λάδι στη φωτιά υπάρχει λόγω των εκρήξεων που ακούστηκαν στην Ισφαχάν, με τα αμερικάνικα ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πυραυλική επίθεση του Ισραήλ.

Το Ιράν υποβάθμισε την επίθεση και έκανε λόγο για «προπαγάνδα».

