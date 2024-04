Συναγερμός στο Παρίσι: Άνδρας απειλεί να ανατιναχτεί στο ιρανικό προξενείο

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέκλεισε το ιρανικό προξενείο στο Παρίσι, όπου βρίσκεται ένας άνδρας απειλώντας να ανατινάξει τον εαυτό του, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1.

Σύμφωνα με το Reuters ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και ζητούν από τους πολίτες να μείνουν μακριά.

Δεν έχει γίνει σαφές τι ζητάει ο άνδρας, αλλά το συμβάν πιθανότατα συνδέεται με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να αποφεύγουν – προς το παρόν τουλάχιστον – την περαιτέρω όξυνση των εντάσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο.

Η περιοχή γύρω από το ιρανικό προξενείο αποκλείσθηκε και επίκειται επέμβαση της αστυνομίας αφού «αυτόπτης μάρτυρας είδε έναν άνδρα να εισέρχεται εκεί κρατώντας μια χειροβομβίδα ή ένα γιλέκο με εκρηκτικά», σύμφωνα με πηγή από την αστυνομική διεύθυνση.

«Ο αρχηγός της αστυνομίας (του Παρισιού) Λοράν Νουνιέζ έχει κινητοποιήσει την BRI», μία επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε ότι το προξενείο υπέβαλε «αίτημα για επέμβαση».

Το Europe 1 αναφέρει ότι η πρεσβεία επικοινώνησε με την αστυνομία ζητώντας βοήθεια, αναφέροντας ότι ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο κτίριο. Ανέφεραν ότι είχε ταμπουρωθεί σε ένα δωμάτιο μέσα στο προξενείο “παρουσία του πρέσβη”, ανέφερε το πρακτορείο.

