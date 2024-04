Από ότι όλα δείχνουν το Ισραήλ εξαπέλυσε μία πολύ καλά σχεδιασμένη επίθεση στην πόλη Ισφαχάν, τα ξημερώματα της Παρασκευής, απαντώντας στην επίθεση που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη κατά του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Skynews, η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στην Ισφαχάν και το αεροδρόμιό της στο κέντρο της χώρας.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως «μέχρι στιγμής» δεν έχει πραγματοποιηθεί επίθεση με πυραύλους, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές. Επίσης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Ισφαχάν είναι «εντελώς ασφαλείς», διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Το Ιράν ενεργοποίησε την αντιαεροπορική άμυνά του σε επαρχίες, όμως «καμιά ζημιά ούτε έκρηξη μεγάλης κλίμακας δεν έχει επισημανθεί», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του.

Οι εμπορικές πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί για λίγο από και προς την Τεχεράνη, επαναλήφθηκαν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το Irna. Η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Flydubai ματαίωσε ωστόσο σήμερα τις πτήσεις της προς το Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλούνται αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων το ABC News, οι εκρήξεις αυτές συνδέονται με μια ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν σε αντίποινα για τα ιρανικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί χθες, Πέμπτη, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, όμως ούτε ενέκρινε την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, δήλωσαν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά δίκτυα NBC και CNN.

Αναλυτής του Skynews δήλωσε ότι η επίθεση στην Ισφαχάν είναι σημαντική, επειδή χρησιμοποιείται από το Ιράν ως ένας χώρος που γινονται πυρηνικές δοκιμές. Ο Clarke δήλωσε ότι η Ισφαχάν είναι σημαντική ως στόχος επειδή χρησιμοποιείται από το Ιράν ως χώρος πυρηνικής έρευνας.

Ανέφερε ότι «Το γεγονός ότι το Ισφαχάν είναι μια από τις πόλεις που γίνονται πυρηνικές δοκιμές είναι επίσης αρκετά σημαντικό, καθώς οι Ισραηλινοί δείχνουν ότι δεν φοβούνται να κυνηγήσουν αυτές τις τοποθεσίες.»

«Εάν ισχύει ότι τόσο το Ισφαχάν όσο και το Ταμπρίζ έχουν δεχθεί επιθέσεις, θα φαινόταν ότι οι Ισραηλινοί κυνηγούν συγκεκριμένους στόχους που θα σχετίζονταν άμεσα με την επίθεση του περασμένου Σαββατοκύριακου, όταν περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Κλαρκ πρόσθεσε ότι είναι επίσης «πολύ απίθανο» να πρόκειται για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επειδή η Ισφαχάν απέχει πάνω από 1.000 μίλια από το Ισραήλ. Αντ’ αυτού, πιστεύει ότι είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι Jericho, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή βάρους 1.000 κιλών.

Από την άλλη πλευρά, ένας απόστρατος υποστράτηγος του αμερικανικού στρατού δήλωσε στο CNN, πως η επίθεση στο Ιράν αποτελεί, τόσο απόδοση αντιποίνων, όσο και ένα προειδοποιητικο μήνυμα.

Ακόμη, ο ίδιος ανέφερε ότι «Το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε επαγρύπνησή » σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να απαντήσει με άλλη επίδειξη δύναμης. Ο λόγος είναι ότι στοχεύοντας την ιρανική επαρχία Ισφαχάν -την τοποθεσία σημαντικών πυρηνικών εγκαταστάσεων- το Ισραήλ προειδοποιεί ότι θα μπορούσε εύκολα να εξουδετερώσει τις άμυνες του Ιράν.

Η επίθεση του Ισραήλ σε μία τόσο κρίσιμη βάση, όσο αυτή που βρίσκεται στο Ισφαχάν, δείχνει ότι ήθελε να δώσει τρία μηνύματα προς την αντίπαλη πλευρά. Το πρώτο μήνυμα είναι η αποκατάσταση της αποτροπής – μας χτυπήσατε, παραβιάσατε μια κόκκινη γραμμή χτυπώντας μας μέσα στο Ισραήλ – θα σας χτυπήσουμε κι εμείς.

Δεύτερον, αν πρόκειται για ένα μόνο χτύπημα στο εργοστάσιο παραγωγής, θα στείλει επίσης ένα μήνυμα ότι πρόκειται για μια προσεκτικά μελετημένη και μελετημένη απάντηση: δεν είναι απλώς μια επίθεση στο Ιράν.

Και τρίτον, στέλνει ένα μήνυμα στην ιρανική ηγεσία ότι μπορούμε να σας χτυπήσουμε βαθιά μέσα στο Ιράν, μπορούμε να πετάξουμε τα αεροσκάφη μας κοντά ή μέσα στον εναέριο χώρο σας απαρατήρητα, και επομένως μπορούμε να κάνουμε πολύ χειρότερα αν μας πιέσουν να το κάνουμε.

Ακόμη, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν έχουν υποστεί καθόλου ζημιές μετά τη φερόμενη επίθεση του Ισραήλ.

Ο Οργανισμός εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζητεί από όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να γίνονται ποτέ στόχος στη διάρκεια στρατιωτικών συγκρούσεων.

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024