Live: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη – Η Τεχεράνη δεν απέδωσε το χτύπημα στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη, ενώ συγκεντρώνει ακόμη περισσότερα στρατεύματα κοντά στην «πλημμυρισμένη» από εκτοπισμένους Ράφα στη νότια Γάζα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον κατοικιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το Ιράν δεν απέδωσε το πλήγμα στην Ισφαχάν στο Ισραήλ ωστόσο προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «στον μέγιστο βαθμό» αν υπάρξει βλάβη στα συμφέροντά του.

Η διαδήλωση διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη με αίτημα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έφτασε στην τρίτη της νύχτα, καθώς φοιτητές συνεχίζουν να καταλαμβάνουν την κεντρική πλατεία του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την απόφαση της προέδρου του πανεπιστημίου, Μινούς Σαφίκ να εξουσιοδοτήσει την αστυνομία να συλλάβει τουλάχιστον 108 διαδηλωτές, οι οποίοι έστησαν σκηνές μέσα στην πανεπιστημιούπολη για να επιστήσουν την προσοχή στον ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές φοιτητές ζητούν επίσης από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια να διακόψει τις σχέσεις του με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ.

Η φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου, Columbia Spectator, ανέφερε ότι από το βράδυ της Παρασκευής όλα τα άτομα που συνελήφθησαν έχουν αφεθεί ελεύθερα.

Αλλά το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πανεπιστήμιο έχει επίσης αρχίσει να εκδίδει επίσημες ειδοποιήσεις «προσωρινής αναστολής φοίτησης» σε φοιτητές που συμμετείχαν στην «Κατασκήνωση αλληλεγγύης στη Γάζα».

