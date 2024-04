Συνάντηση σε θερμό κλίμα για Ερντογάν και Χανίγια – «Η συμμαχία των Αδελφών Μουσουλμάνων», σχολιάζει ο Κατζ

Την ώρα που το Κατάρ επανεξετάζει τη στάση του όσον αφορά τον διαμεσολαβητικό του ρόλο στον πόλεμο της Γάζας και τη Χαμάς, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, συναντήθηκε επί 2,5 ώρες στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ το μεσημέρι τους Σαββάτου (20/4) και επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας και την αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα, Χανίγια και Ερντογάν αναφέρθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και έκαναν ειδική μνεία στα βήματα που πρέπει να γίνουν για «επαρκή και αδιάλειπτη» παροχή βοήθειας στη Γάζα, αλλά και στην ανάγκη για «δίκαιη και διαρκή» ειρήνη στην περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης στον ηγέτη της Χαμάς ότι η χώρα του δεσμεύεται να στηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για «άμεση κατάπαυση του πυρός», ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει σίγουρα μια μέρα το τίμημα για την καταπίεση των Παλαιστινίων, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να μιλά για τις σφαγές στη Γάζα όλα τα φόρα και ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Επίσης, ο Ερντογάν προέτρεψε τους Παλαιστίνιους να είναι ενωμένοι, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. «Είναι ζωτικής σημασίας οι Παλαιστίνιοι να ενεργήσουν με ενότητα σε αυτή τη διαδικασία. Η ισχυρότερη απάντηση στο Ισραήλ και ο δρόμος προς τη νίκη βρίσκονται στην ενότητα και την ακεραιότητα», τόνισε σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ismail Haniyeh, the political bureau chief of Hamas, and his delegation meet with Turkish President Erdogan in Istanbul. pic.twitter.com/4pqg0SccM7

— Quds News Network (@QudsNen) April 20, 2024