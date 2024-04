Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) του Ιράκ, μια ισχυρή πολιτοφυλακή που συνδέεται με το Ιράν, δήλωσαν πως η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε διοικητήριό τους στη στρατιωτική βάση Κάλσο ήταν το αποτέλεσμα μιας επίθεσης.

Νωρίτερα ανακοίνωση που εξέδωσε ο ιρακινός στρατός ανέφερε πως ένα μέλος των ΔΛΚ σκοτώθηκε και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε διοικητήριο στη στρατιωτική βάση, 50 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης.

Δεν εντοπίστηκαν drones ή μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της περιοχής πριν ή κατά την έκρηξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Ωστόσο ιρακινή πηγή ασφαλείας δήλωσε προηγουμένως πως η βάση χτυπήθηκε από πυραύλους ή drones.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Alahad TV reported an increase in the number of injured in the Kalso base explosion to 14 people.

Following the attack on the Popular Mobilization Forces (PMF) base, the representative of the Iraqi parliament filed a complaint against the US in the UN Security Council. pic.twitter.com/x90pBpZao5

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 20, 2024