Πύραυλοι των IDF φέρεται να στόχευσαν ραντάρ αεράμυνας της πυρηνικής εγκατάστασης Νατάνζ

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη φέρονται να εκτόξευσαν τρεις πυραύλους εναντίον ενός ραντάρ αεράμυνας κοντά στο Ισφαχάν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης στο Ιράν, μεταδίδει το ABC News, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η τοποθεσία του ραντάρ αποτελούσε μέρος της προστασίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στη Νατάνζ, αναφέρει το δημοσίευμα. Ο αξιωματούχος αναφέρει ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το εξωτερικό του Ιράν. Η επίθεση αξιολογείται από ξένα μέσα πως αποτελεί «μήνυμα του Ισραήλ» πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιφέρει ένα χτύπημα στα ραντάρ και ένα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αυτό μπορεί να συσχετιστεί με θραύσματα που βρέθηκαν στο Ιράκ σήμερα το πρωί, τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος ενός πυρομαχικού δύο σταδίων, αν και αυτό παραμένει ανεπιβεβαίωτο. Όμως με μια μικρή έρευνα, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να επιβεβαιώνεται η πηγή του αμερικανού αξιωματούχου που επικαλέστηκε το ABC News καθώς οι κάτω φωτογραφίες δείχνουν πως το κομμάτι που κατέπεσε στο Ιράκ είναι το προωθητικό μέρος του πυραύλου που αποκολλάται. Δηλαδή ούτε κατέπεσε, ούτε αποτελεί συντρίμμι, αλλά φυσιολογική λειτουργία του αεροβαλλιστικού πυραύλου.

Thanks everyone for brainstorming in the comments. Looks like these are indeed rocket parts from Israeli Blue Sparrow aeroballistic missiles. pic.twitter.com/84xjzrki51

Σε αυτόν τον τύπο των πυραύλων, το προωθητικό σώμα του πυραύλου πέφτει και η κεφαλή κατευθύνεται προς τον στόχο. Σύμφωνα με την πληροφορία, το χτύπημα ήταν «πολύ περιορισμένο». Λέει ότι σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση, το πλήγμα κατέστρεψε την τοποθεσία του ραντάρ, αλλά η αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Ιράν είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμμετείχαν στην επίθεση στο Ισφαχάν. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι τα μικρά αεροσκάφη καταστράφηκαν από την αεράμυνα και δεν έκανε καμία αναφορά σε πυραύλους ή ζημιές στην επίθεση. Κάτι που μπορεί να εξηγείται, χωρίς κάποια πλευρά να είναι ανειλικρινής.

Η «έξυπνη επίθεση» την οποία επικαλούνταν το Ισραήλ, μπορεί να αφορούσε την χρήση αυτού του τύπου των πυρομαχικών (Sparrow, Black, Blue, Silver) τα οποία κατευθύνονται μέσω cloud. Aυτού του είδους οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται και στις ασκήσεις του αντιβαλλιστικού συστήματος του Ισραήλ Arrow. Σε κάθε περίπτωση η επίθεση σε ραντάρ, χρησιμεύει είτε ως προπαρασκευαστική επίθεση, είτε έχει ως σκοπό να ωθήσει το Ιράν να μεταφέρει σημαντικές δυνάμεις της αεράμυνας και νέα φορητά ραντάρ στο σημείο. Η κεφαλή των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν θεωρείται μη οπλισμένη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι οι πηγές λένε ότι τα πυρά του Ισραήλ κατά της πόλης Ισφαχάν την Παρασκευή δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα, σε σχόλια που έκανε στους απεσταλμένους των μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη και τα οποία αναφέρθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι υποστηρικτές του σιωνιστικού καθεστώτος στα μέσα ενημέρωσης, σε μια απελπισμένη προσπάθεια, προσπάθησαν να κάνουν τη νίκη από την ήττα τους, ενώ τα μίνι-μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν δεν προκάλεσαν καμία ζημιά ή απώλεια», ανέφερε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν σχεδιάζει αντίποινα. Το Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό. Δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει την επίθεση.

🇮🇱⚔🇮🇷Sources said that the wreck belongs to the «Blue Sparrow» air-launched ballistic missile.

Most likely, the missile was launched towards Iran. But there is no news or picture of damage or explosion yet.

🔰 To know the details, we have to wait until the announcement of… pic.twitter.com/0JDzSVATgC

