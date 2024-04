Το Ισραήλ κατάφερε να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους, αλλά πόσο του κόστισε αυτό;

Η μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Σαββάτου (13/4) και Κυριακής (14/4) στο Ισραήλ αναχαιτίστηκε από τα εξελιγμένα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ.

Αυτό φυσικά κόστισε στο Ισραήλ πολλά λεφτά, και το ερώτημα είναι πόσα;

Την απάντηση προσπάθησε να δώσει ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του αρχηγού του επιτελείου των IDF, ταξίαρχος Reem Aminoach μιλώντας στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet.

«Η άμυνα τώρα ήταν της τάξης των 4-5 δισεκατομμυρίων σεκέλ (1-1.5 δισ. ευρώ)» δήλωσε ο ίδιος.

«Αν μιλάμε για βαλλιστικούς πυραύλους που πρέπει να καταρριφθούν με ένα σύστημα Arrow, για πυραύλους cruise που πρέπει να καταρριφθούν με άλλους πυραύλους και για UAVs, τα οποία καταρρίπτουμε κυρίως με αεροπλάνα, τότε κάντε τις προσθέσεις – 3,5 εκατομμύρια δολάρια για έναν πύραυλο Arrow, 1 εκατομμύριο δολάρια για ένα David’s Sling, κι άλλα τόσα για τα αεροπλάνα», εξήγησε.

«Αυτό που είναι πιο σημαντικό απ’ όλα είναι η διορατικότητα που λέει: ‘Ας υπολογίσουμε πόσο κόστισε στους Ιρανούς’. Και θέλεις να είσαι προετοιμασμένος για τον αριθμό των επιθέσεων. Έτσι, πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις το ‘ποσό’ της άμυνας που χρειάζεσαι. Ας πούμε ότι αν ο καθαρός προϋπολογισμός των IDF το 2023 ήταν 60 δισεκατομμύρια σεκέλ, με λιγότερο από το διπλάσιο δεν έχεις καμία πιθανότητα να φτάσεις σε μια κατάσταση όπου θα μπορείς να διατηρήσεις τα απαιτούμενα ποσά» συνεχίζει ο Aminoach.

