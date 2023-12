Ερυθρά Θάλασσα: Μετά τη Maersk και η Hapag-Lloyd αναστέλλει τις διελεύσεις πλοίων της

Μία μία οι ναυτιλιακές εταιρείες διακόπτουν τις μεταφορές μέσω Ερυθράς Θάλασσας λόγω των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Μετά τη Maersk, που ανακοίνωσε ότι αναστέλλει μέχρι νεωτέρας όλες τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω του πολυσύχναστου εμπορικού διαδρόμου, και η Hapag-Lloyd προχώρησε στην ίδια κίνηση.

Συγκεκριμένα, η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έκανε γνωστό ότι βάζει «φρένο» στις διελεύσεις όλων των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

«Η Hapag-Lloyd διακόπτει όλη την κυκλοφορία των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Δευτέρα. Έπειτα θα λάβουμε αποφάσεις για την μετέπειτα περίοδο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά την επίθεση που δέχτηκε ένα από τα πλοία της από τους Χούθι.

#BREAKING Germany’s Hapag-Lloyd shipping company says it is suspending Red Sea traffic to Monday pic.twitter.com/q6ZyxUPOCh

— AFP News Agency (@AFP) December 15, 2023