Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τρεις ομήρους

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι οι IDF σκότωσαν – κατά λάθος – τρεις ομήρους στη Γάζα. Απολογία Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, αυτό έγινε σε μάχες στη Σουτζάιγια στη βόρεια Γάζα. Συνολικά σήμερα, 6 όμηροι βρέθηκαν επιβεβαιωμένα νεκροί.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό, οι IDF φέρουν την ευθύνη», είπε ο Χαγκάρι. «Πρόκειται για μια περιοχή όπου οι στρατιώτες συνάντησαν πολλούς τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων και βομβιστές αυτοκτονίας», πρόσθεσε.

«Ολόκληρο το κράτος του Ισραήλ θα θρηνήσει σήμερα το απόγευμα. Η καρδιά μου είναι με τις θλιμμένες οικογένειες στη δύσκολη στιγμή τους», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τους νεκρούς ομήρους από πυρά των IDF στη Σουτζάιγια στη βόρεια Γάζα.

«Ακόμα και αυτό το δύσκολο βράδυ, θα δέσουμε τις πληγές μας, θα πάρουμε τα μαθήματα και θα συνεχίσουμε με την υπέρτατη προσπάθεια να επιστρέψουμε όλους τους απαχθέντες στα σπίτια τους με ασφάλεια», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Πρόκειται για μια αβάσταχτη τραγωδία. Ολόκληρο το κράτος του Ισραήλ θα θρηνήσει απόψε. Η καρδιά μου συμπαραστέκεται στις οικογένειες που πενθούν στις δύσκολες στιγμές τους.

Μαζί με ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι μου σε βαθιά θλίψη και θρηνώ για την πτώση τριών αγαπημένων μας γιων που απήχθησαν, μεταξύ των οποίων ο Γιοτάμ Χάιμ και ο Σαμέρ Φουάντ αλ Ταλάλκα.

Ενισχύω τους γενναίους πολεμιστές μας που διεισδύουν στην ιερή αποστολή της επιστροφής των απαχθέντων μας, ακόμη και με κόστος τη ζωή τους.

Ο υπουργός και μέλος του ισραηλινού πολεμικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ, σχολίασε τον τραγικό θάνατο των τριών ομήρων, οι οποίοι πυροβολήθηκαν κατά λάθος από τις IDF στη γειτονιά Σουτζάιγια.

Ο Γκαντζ έγραψε στο X ότι «η καρδιά ραγίζει όταν μαθαίνει για την τραγωδία απόψε. Θέλω να αγκαλιάσω τις οικογένειες – ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ κλαίει μαζί σας. Ενθαρρύνω όλες τις οικογένειες των ομήρων, αλλά και τους στρατιώτες που βρίσκονται στα βάθη της επικράτειας και εκτελούν μια σύνθετη και σημαντική αποστολή, που όμοιά της δεν έχουμε γνωρίσει από την ίδρυση του κράτους».

Δεν είναι σαφές αν οι τρεις όμηροι που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα είχαν διαφύγει από την αιχμαλωσία ή είχαν εγκαταλειφθεί πριν πυροβοληθούν κατά λάθος από τις IDF.

Ρεπορτάζ στα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι τρεις όμηροι είχαν δραπετεύσει από την επιτήρηση της Χαμάς νωρίτερα σήμερα το πρωί και είχαν κατευθυνθεί προς τα ισραηλινά στρατεύματα.

Ωστόσο, ο Ντάνιελ Χαγκάρι, ο επικεφαλής εκπρόσωπος των IDF, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν είχαν διαφύγει από τους απαγωγείς τους ή είχαν εγκαταλειφθεί.

Οι τρεις όμηροι φορούσαν ρούχα παρόμοια με αυτά των ντόπιων και αναγνωρίστηκαν από τις IDF ως μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με το Israel Hayom.

«[Οι όμηροι] φάνηκαν [στις IDF] να είναι τρομοκράτες επειδή δεν υπήρχε καλή οπτική επαφή μαζί τους και θα μπορούσαν να φορούν ρούχα που ανήκαν σε ντόπιους», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Η ανάρτηση των IDF στα αγγλικά για τραγικό περιστατικό:

Their bodies were transferred to Israeli territory for examination where it was confirmed that they were 3 Israeli hostages and were identified:

Yotam Haim, who was kidnapped from Kibbutz Kfar Aza by the Hamas terrorist organization on October 7.

Samer Talalka, who was…

— Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023