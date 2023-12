Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Χτυπήματα σε προσφυγικούς καταυλισμούς και νοσοκομεία – Δεκάδες νεκροί

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια ενώ πολλά είναι τα θύματα και από το χτύπημα στον καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έγινε στόχος με χτυπήματα στο κτίριο και αναφορές για θύματα με τον ΠΟΥ να περιγράφει την κατάσταση ως «σκηνή τρόμου».

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει σημάνει οποιαδήποτε υποχώρηση στην ένταση των επιχειρήσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν 1% στο ασιατικές αγορές, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και οι χαμηλότερες εξαγωγές από τη Ρωσία υποδαυλίζουν τους φόβους για την προσφορά.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent αυξήθηκαν κατά 69 σεντς, ή 0,9%, στα 77,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 72,08 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 65 σεντς ή 0,9%.

Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν αναγκάσει τον δανέζικο ναυτιλιακό κολοσσό AP Moller-Maersk, τη γερμανική Hapag-Lloyd, τη γαλλική CMA CGM, την OOCL με έδρα το Χονγκ Κονγκ και την ιταλικής-ελβετικής ιδιοκτησίας Mediterranean Shipping Co να διακόψουν τις μεταφορές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν αναμένεται να ανακοινώσει μια διευρυμένη δύναμη προστασίας της Ερυθράς Θάλασσας, με προσωρινό τίτλο Επιχείρηση Prosperity Guardian, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή για να καθησυχάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες εν μέσω των αυξανόμενων επιθέσεων των Χούθι μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν είναι μεταξύ των χωρών που πρόκειται να συμμετάσχουν στη νέα ναυτική δύναμη.

Δέκα ημέρες μετά το αμερικανικό βέτο, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να αποφασίσει σήμερα για νέο ψήφισμα που καλεί να κηρυχθεί «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών» στη Λωρίδα της Γάζας.

Την 9η Δεκεμβρίου, παρά την άνευ προηγουμένου πίεση που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, οι ΗΠΑ εμπόδισαν την υιοθέτηση από το ΣΑ απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματά του σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε πρακτικά το ίδιο κείμενο με 153 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 23 αποχές επί συνόλου 193 κρατών μελών.

Αραβικές χώρες ανήγγειλαν μετά το αποτέλεσμα αυτό νέα προσπάθεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με έκβαση ωστόσο ακόμη αβέβαιη.

Το νέο σχέδιο απόφασης, που καταρτίστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, καλεί να κηρυχθεί «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών για να επιτραπεί ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος τραυματίστηκε από πυρά όταν οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν αληθινά πυρομαχικά ενώ πραγματοποιούσαν επιδρομή στην πόλη Ναμπλούς στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσαν ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Το Wafa ανέφερε ότι ένα ισραηλινό αναγνωριστικό αεροσκάφος πετούσε από πάνω ενώ η επιδρομή ήταν σε εξέλιξη.

Ισραηλινές επιδρομές έγιναν σε πολλές περιοχές της Δ. Όχθης, στη Ναμπλούς, στη Ραμάλα, στη Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με το γραφείο ενημέρωσης της κυβέρνησης στη Γάζα, η Haneen Ali al-Qutshan είναι η 95η Παλαιστίνια δημοσιογράφος ή εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκε από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το όνομά της δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί στον ξεχωριστό κατάλογο που συνέταξε η εδρεύουσα στη Νέα Υόρκη Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, η οποία κατέγραψε τουλάχιστον 57 Παλαιστίνιους, τέσσερις Ισραηλινούς και τρεις Λιβανέζους δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν κατά την ίδια περίοδο.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Χ από παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι εργαζόταν για ραδιοφωνικό σταθμό FM στη Γάζα. Άλλα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης την αναγνώρισαν με το επώνυμο al-Qashtan.

Ηταν μεταξύ των 25 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τελευταία ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat. Απροσδιόριστος αριθμός μελών της οικογένειάς της σκοτώθηκε επίσης.

BREAKING | Journalist Haneen Ali Al-Qashtan was killed along with members of her family during the occupation bombing of the Nuseirat camp Central Gaza pic.twitter.com/y3YVuoBM6S

Ο ισραηλινός στρατός κρατά τον Ahmed Muhanna, διευθυντή του νοσοκομείου al-Awda της Γάζας, σε άγνωστη τοποθεσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Ashraf al-Qudra.

Υγειονομικοί του νοσοκομείου στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια συνελήφθησαν, γδύθηκαν και ανακρίθηκαν επί τέσσερις ώρες σε «απάνθρωπες συνθήκες» προτού αφεθούν ελεύθεροι, πρόσθεσε ο αλ Κούντρα σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Αλ Κούντρα ζήτησε από διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν επειγόντως για να προστατεύσουν το νοσοκομείο, το οποίο έχει βομβαρδιστεί, καθώς και το προσωπικό του.

The Israeli army has attacked Al Awda hospital in Jabalya camp and arrested its medical and nursing staff. Dr Ahmad Muhanna its Medical Director has been taken away to an unknown location by the Israeli army. pic.twitter.com/yHhFbjtLHz

— Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) December 17, 2023