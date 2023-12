Συρία: Ισραηλινή επίθεση κοντά στη Δαμασκό – Τραυματίστηκαν μέλη του συριακού στρατού

Δυο σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων κοντά στη Δαμασκό (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X), ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Συρίας.

«Περί τις 22:05 (σ.σ. τοπική ώρα· 21:05 ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, στοχοποιώντας διάφορες τοποθεσίες κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοινωθέν του που αναμεταδόθηκε από το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

#BREAKING #Israel #Syria The Israeli jet that carried out strikes in the vicinity of Damascus. pic.twitter.com/Urbtmqql3o

«Η επίθεση τραυμάτισε δυο στρατιώτες και προκάλεσε ζημιές», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν ορισμένους από τους ισραηλινούς πυραύλους.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στα περίχωρα της Δαμασκού μετέδωσε πως άκουσε βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε «κέντρα της αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος, καθώς και θέσεις μαχητών συνδεόμενων με τη Χεζμπολάχ κοντά στη Σαγέντα Ζαϊνάμπ», νότια της Δαμασκού.

According to reports attack on Iranian backed weapons depot in Sayyidah Zaynab to the South of Damascus approximately one hour ago. Locals of course blame Israel. pic.twitter.com/rhkEm6B7mZ

