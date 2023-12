Συρία: Νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Δαμασκό

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα πυραυλική επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Δαμασκού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Συρίας (φωτογραφία, αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα κατά της Συρίας

BREAKING: Israel launches airstrikes on the outskirts of Damascus, in the city of Set Zaynab. pic.twitter.com/G74zBb8FQi — The Cradle (@TheCradleMedia) December 1, 2023

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της συριακής πρωτεύουσας λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα κατά της γειτονικής του χώρας από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, πριν 12 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, μαχητές της Χεζμπολάχ και θέσεις του συριακού στρατού.

Israeli Air Force attacked in Damascus, Syria 🇸🇾

This literally happens while I’m at friend’s house in northern Israel pic.twitter.com/Ezjo0eTSvx — Alexander (@SAzrayev) December 1, 2023

Σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ενισχύσει εκεί την παρουσία του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επληξαν αεροδρόμια

Στις αρχές Οκτωβρίου, ισραηλινές επιθέσεις είχαν θέσει εκτός λειτουργίας τα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας.

Επρόκειτο για τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας Δαμασκού και της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις επιδρομές του Ισραήλ.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ταυτόχρονα και κατάφεραν να καταστρέψουν «τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας», είχε δηλώσει συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.