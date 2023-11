Συρία: Δύο Σύροι νεκροί σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό

Δυο Σύροι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη σε ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Δαμασκό (φωτογραφία, επάνω, από το X), πρωτεύουσα της Συρίας, με στόχο εγκαταστάσεις της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει στρατιωτικά το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέδωσε εξάλλου πως παραμένουν εκτός λειτουργίας από την 22η Οκτωβρίου τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για το πιο μακρόχρονο κλείσιμό τους από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011.

Syria Damascus | 22-11-23

New scenes from an Israeli raid on the Sayyida Zeinab area in the capital, Damascus. pic.twitter.com/wciVs5ch46

— Mansoor Azad منسور آزاد (@MansoorAzad) November 22, 2023