ΗΠΑ: Επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ανατολική Συρία και το Ιράκ

Σε εγρήγορση ο αμερικανικός στρατός μετά από επιθέσεις στο Ιράκ, την Συρία, αλλά και την αναχαίτηση 14 drones από την Υεμένη που κινούνταν προς Ισραηλινούς στόχους στο θέρετρο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δεν υπήρξαν θύματα από τις επιθέσεις παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σε μεγάλη κινητικότητα τόσο η αμερικανική διπλωματία, όσο και ανώτατοι στρατιωτικοί που είναι ιδιαίτερα θορυβημένοι από τον αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας από την οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης. Δεν θέλουν να επιτεθούν ευθέως στην Υεμένη, για να μην υπάρχει πάτημα να «εισέλθει» στην σύγκρουση και το Ιράν, ανοίγοντας νέο μέτωπο.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ως στόχο δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έλαβαν χώρα στη Συρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα αραβικών μέσων ενημέρωσης το Σάββατο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας έβαλαν στο στόχαστρο το κοίτασμα φυσικού αερίου Conoco και το κοίτασμα πετρελαίου al-Omar, τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Deir Ezzor, στην ανατολική Συρία.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Όμως αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα άρχισαν να πετούν πάνω από τις περιοχές που επλήγησαν, μετά τις βολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα.

Παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες ανέλαβαν ομάδες αντίστασης με έδρα το Ιράκ, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να στοχεύσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή ως απάντηση στην υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر سوریه هدف حملات مقاومت قرار گرفت The base of American occupation in Syria’s al-Omar oil field was targeted by resistance attacks تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي السوري لهجمات المقاومة 💪💪✌✌ #جبهه_واحد pic.twitter.com/yRTIVXIg3q

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι έγινε επίθεση στην αεροπορική βάση του Ιρμπίλ στο Ιράκ, αλλά δεν υπήρξαν θύματα και μόνο μικρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Ο ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για το ποιες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν μπορεί να ευθύνονται για την πρόσφατη σειρά επιθέσεων σε βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Λέει ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 12 επιθέσεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία και ότι 21 μέλη του αμερικανικού προσωπικού υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Satellite Images show damage to US base in Iraq from resistance drone attacks

On 17 November, US Harir base was targeted by drones, US officials initially claimed the attack did not cause any damage or casualties. https://t.co/S2t4qiXOdI pic.twitter.com/RiUlVWA6Yw

— Iran’s military magazine (@iranmilitary_en) December 16, 2023