Ιράκ: Με drone ιρανικού σχεδιασμού φέρονται να έγιναν οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα στην αμερικανική βάση Αλ-Ασάντ στο δυτικό Ιράκ είναι η al Muqawama al Islamiyah fil al Iraq και η ιστοσελίδα Iran Defence συσχετίζει την δεύτερη επίθεση στην βάση Χαρίρ με την πολιτοφυλακή Tashkil al-Waritheen.

Στην δεύτερη επίθεση, στην αεροπορική βάση Χαρίρ, χρησιμοποιήθηκε ένα drone με ανάληψη ευθύνης από την Tashkil al-Waritheen και σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Για την ίδια επίθεση σε ανάληψη ευθύνης προέβη και η οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Τα μη επανδρωμένα drone που χρησιμοποιήθηκαν, ουσιαστικά πρόκειται για τηλεκατευθυνόμενα εκρηκτικά, φέρονται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ενώ εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με άλλα ιρανικά σχέδια. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν από οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ενώ θεωρείται πως οι επιθέσεις συντονίστηκαν από την ομάδα ειδικών επιχειρήσεων Iran Quds Force. Quds σημαίνει Άγιο και al-Quds αποκαλούν την Ιερουσαλήμ στα αραβικά.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ φέρεται να είναι μια ονομασία-ομπρέλα που να περιλαμβάνει με δυτικό περιτύλιγμα όλες τις δράσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Ιρακινών οργανώσεων. Παρόλα αυτά στην παραπομπή πάνω φαίνεται πως έχουν ανακοινώσει την κοινή τους δράση, κάτι που προϋποθέτει συντονισμό.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα και την Δυτική Όχθη, όλες οι υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές οργανώσεις έχουν δείξει μια τάση προώθησης της δράσης τους μέσα από ομαδικές συνομιλίες και λογαριασμού στο Twitter. Με βίντεο δυτικής αισθητικής καταγράφουν τις επιθέσεις τους προσπαθώντας να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο.

Η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» φέρεται ως ο δυτικός εύγλωττος τρόπος να παρουσιάσουν οι σιιτικές οργανώσεις τις επιθέσεις τους, έναντι ισραηλινών και αμερικανικών στόχων.

Άλλωστε πολλοί πιθανοί υποστηρικτές τους, μεγαλώνουν στην Ευρώπη και είναι πιο εύκολο να τους προσεγγίσουν με έναν πιο δυτικό τρόπο και μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Το αντίστοιχο που έκανε ο ISIS στην Ευρώπη για την προσέλκυση μελών. Μάλιστα η ίδια οργάνωση ανέλαβε τα χτυπήματα και στην Συρία, κάτι που υπογραμμίζει την περίπτωση της οργάνωσης-ομπρέλα για όλες τις χρηματοδοτούμενες από το Ιράν οργανώσεις πλην της Χεζμπολάχ. Ως όργανο πάντα της σιιτκής προπαγάνδας.

