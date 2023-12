Γάζα: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις στον καταυλισμό της Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις χθες Κυριακή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (στη φωτογραφία του Abdulqader Sabbah/Anadolu Agency, επάνω, κατεστραμμένα κτίρια μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον καταυλισμό της Τζαμπάλια).

Το υπουργείο Υγείας του θύλακα ανέφερε ότι επλήγη ένα οικιστικό τετράγωνο που ανήκει στις οικογένειες αλ-Μπαρς και Αλουάν στην πόλη Τζαμπάλια, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Using whatever tools they can find, from bare hands to makeshift shovels, civilians join civil defence teams, their determination etched on their faces as they work to reach those trapped under the rubble. #GazaGenocide pic.twitter.com/Gm4bV1RtMu

Footage of the latest massacre in Jabalia.

Σωστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν τραυματίες καθώς πιστεύεται ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Γυναίκες και παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, ενώ δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται, ανέφερε το Wafa.

Πολλοί από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μεταφέρθηκαν σε κοντινά ιατρικά κέντρα, τα οποία είναι ήδη κατακλυσμένα από ασθενείς.

Tonight reports of Israeli air strikes on the Jabalia refugee camp killing at least 90 Palestinians.

And multiple casualties from the shelling of the Mubarak Children and Maternity Hospital in Khan Yunis.

They cut the internet to conceal war crimes.

pic.twitter.com/uoTP5zEUgW

— Howard Beckett (@BeckettUnite) December 17, 2023