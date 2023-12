Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Η κραυγη αγωνίας των ομήρων που σκότωσαν οι IDF

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν «κατά λάθος» τρεις ομήρους στη Γάζα, καθώς τους πέρασαν για ενόπλους της Χαμάς.

Το συμβάν έλαβε χώρα στη Σουτζάιγια στη βόρεια Γάζα, μια περιοχή σφοδρών μαχών, όπου μαχητές της Χαμάς επιχειρούν με πολιτικά και χρησιμοποιούν τακτικές εξαπάτησης.

Οι τρεις άνδρες -Γιοτάμ Χαΐμ (28), Σάμερ Ταλάλκα (24) και Άλον Σαμρίζ (26)- κρατούσαν λευκή σημαία, σύμφωνα με μία αρχική έρευνα για το συμβάν. Ωστόσο, όπως δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος «ήταν χωρίς πουκάμισα. Ο στρατιώτης αισθάνθηκε πως απειλείται και άνοιξε πυρ. Ανακοίνωσε πως είναι μαχητές, οι δυνάμεις ανοίγουν πυρ, δύο σκοτώνονται αμέσως».

«Ο τρίτος άνδρας τραυματίστηκε και οπισθοχώρησε σε ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση, απ’ όπου ζήτησε βοήθεια στα εβραϊκά», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι τρεις άνδρες είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο Γιοτάμ Χαΐμ και ο Αλόν Σάμριζ απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, και ο Σάμερ Ταλάλκα απήχθη από το κοντινό κιμπούτς Νιρ Αμ.

Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε τοίχο όπου είχε γραφτεί «SOS» από τους ομήρους που σκότωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι οι τρεις όμηροι παρέμειναν, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, στο κτίριο όπου βρέθηκε το σήμα για βοήθεια.

Ανάρτηση για τα σήματα που είχαν αφήσει οι όμηροι έκανε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, γράφοντας στο X ότι οι τρεις όμηροι εκτός από «SOS», είχαν γράψει «Βοήθεια, 3 όμηροι», χρησιμοποιώντας υπολείμματα φαγητού.

Μετά τη δολοφονία των τριών Ισραηλινών ομήρων την Παρασκευή, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου, Χέρζι Χαλέβι, είπε στους στρατιώτες να «παίρνουν δύο δευτερόλεπτα» αν βλέπουν ανθρώπους που δεν φορούν μπλούζες και με τα χέρια ψηλά.

«Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία για τους ομήρους να έρθουν σε εμάς και θα κάνουμε το σωστό», δήλωσε στην 99η Μεραρχία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Χαλέβι πρόσθεσε ότι αυτή η αρχή δεν είναι «λιγότερο σημαντική» εάν αυτοί που παραδίδονται είναι Παλαιστίνιοι.

«Κι αν είναι δύο από τη Γάζα με λευκή σημαία που βγαίνουν να παραδοθούν, θα τους πυροβολήσουμε; Απολύτως όχι. Απολύτως όχι», είπε. «Ακόμη και αυτούς που πολέμησαν και τώρα αφήνουν κάτω τα όπλα τους και σηκώνουν τα χέρια τους, τους συλλαμβάνουμε, δεν τους πυροβολούμε».

Speaking to troops of the 99th Division in the Gaza Strip, IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi says «hopefully we will have another opportunity for hostages to come to us and we will do the right thing,» days after soldiers shot mistakenly three hostages dead in Gaza City’s… pic.twitter.com/Cy1mQhFLUf

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 17, 2023