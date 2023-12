Ισραήλ: Αδελφός ομήρου κατηγορεί στην κηδεία του τον στρατό ότι τον δολοφόνησε

Ο αδελφός του ενός από τους τρεις ομήρους που σκότωσαν κατά λάθος μέλη του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας κατηγόρησε χθες Κυριακή, στην κηδεία του (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Violeta Santos Moura), αυτούς που τον «εγκατέλειψαν» ότι τον «δολοφόνησαν», παρότι «τα έκανες όλα σωστά».

Ο Ιντό Σαμρίζ απευθυνόταν στον αδελφό του Αλόν, 26 ετών, κατά την τελετή της κηδείας στο Σεφαΐμ, κιμπούτς βόρεια του Τελ Αβίβ.

Interesting speech by the brother of Alon Lulu Shamriz, one of the 3 israeli prisoners who was killed by friendly fire:

“My brother Shamriz & companions, who were killed by the treacherous [israeli] airstrike, deserve special attention: You came from the tunnel to the open air,… pic.twitter.com/loc3m51m1M

