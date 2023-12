Ισραήλ: Πάπας και Δύση επικρίνουν το Τελ Αβίβ για τη δολοφονία δύο γυναικών σε Καθολική εκκλησία στη Γάζα

Αυξάνονται οι επικρίσεις στο Ισραήλ και από συμμαχικές στο Τελ Αβίβ χώρες μετά τη δολοφονία δύο γυναικών – μητέρας και κόρης – από ελεύθερο σκοπευτή στην Καθολική εκκλησία της Γάζας.

Το Λατινικό Πατριαρχείο καταδίκασε τη δολοφονία των δύο γυναικών από ισραηλινά πυρά ενώ σημείωσε ότι η εκκλησία, που ως χώρος λατρείας λειτουργεί ως καταφύγιο για αμάχους από την αρχή του πολέμου, έχει γίνει κι άλλες φορές στόχος επίθεσης.

Η εκκλησία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμό ενώ από τις σφαίρες του ελεύθερου σκοπευτή τραυματίστηκαν άλλα επτά άτομα. Οι δεκάδες ανάπηροι που είχαν βρει καταφύγιο στην εκκλησία εκτοπίστηκαν ξανά, ανέφερε το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που ζήτησε κατάπαυση πυρός.

Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό δύο Παλαιστίνιων χριστιανών γυναικών αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τακτικές «τρομοκρατίας» στη Γάζα.

«Συνεχίζω να λαμβάνω πολύ σοβαρές και οδυνηρές ειδήσεις από τη Γάζα», δήλωσε ο Πάπας. «Άοπλοι άμαχοι είναι τα αντικείμενα βομβαρδισμών και πυροβολισμών. Και αυτό συνέβη ακόμη και μέσα στο ενοριακό συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας, όπου δεν υπάρχουν τρομοκράτες, αλλά οικογένειες, παιδιά, άνθρωποι που είναι άρρωστοι ή ανάπηροι, μοναχές».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας για τη Μέση Ανατολή, Tariq Ahmadμ, δήλωσε σοκαρισμένος σε ανάρτησή του στο Twitter και ζήτησε μία «βιώσιμη εκεχειρία», που είναι πλέον επίσημα η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είμαι σοκαρισμένος από το γεγονός ότι πολίτες που κατέφυγαν σε εκκλησία στη βόρεια Γάζα σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν. Μια ακόμη τραγωδία στη Γάζα. Το Ισραήλ πρέπει να τηρεί το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειάζεται επειγόντως μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη», ανέφερε στην ανάρτησή του.

