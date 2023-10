Γάζα: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Στόχος «ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής» έγινε απόψε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, όπως μεταδίδει το δίκτυο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

«Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτήριο. Μέσα είχε πολλούς Χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς», είπε αποκλειστικά στην ΕΡΤ ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, που βρίσκεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία που βομβαρδίστηκε στη Γάζα.

«Πρέπει να φέρουν μπουλντόζες, ώστε να δούμε πόσοι άνθρωποι καταπλακώθηκαν» τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι πάνω από 400 άτομα στο μοναστήρι.

Επίσης όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ από το Λίβανο, Ουαλίντ Ελίας, το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα ανακοίνωσε την κατάρρευση κτιρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στην κεντρική πόλη της Γάζας ως αποτέλεσμα ισραηλινών επιδρομών, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ εκτοπισμένων που έβρισκαν καταφύγιο στην εκκλησία.

The Greek-Orthodox Church of Saint Porphyrius in Northern Gaza appears to have been Damaged tonight by an Israeli Airstrike causing multiple Injuries and Deaths among the Palestinian-Christians who were taking Shelter there; this Church is one of the Oldest in the World with it… pic.twitter.com/bmk0muyn4J

— HABER (@memlekettehaber) October 19, 2023