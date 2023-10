Δύο νεκροί μετά από «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που είχαν συγκεντρωθεί σε μια ελληνορθόδοξη εκκλησία στο κέντρο της πόλης της Γάζας έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, σύμφωνα με το Al Jazeera.

A new massacre committed by the occupation against hundreds of displaced people inside the Greek Orthodox Church in #Gaza City, resulting in large numbers of martyrs and wounded. pic.twitter.com/roNK639ZEq

— Uncle 𓂆 🇵🇸 (@bani_basel) October 19, 2023