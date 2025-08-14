Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Παλαιστινιακή Αρχή εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν το σχόλιο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για το «Μεγάλο Ισραήλ» (στη φωτογραφία από βίντεο του i24News, επάνω, ο Νετανιάχου εξετάζει το φυλαχτό με τη «Γη της Επαγγελίας» που του δώρισε ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου, στο βίντεο, κάτω).

Επικρίνοντας μια «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες», οι αραβικές χώρες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη δήλωση Νετανιάχου ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου απάντησε «πάρα πολύ» όταν ρωτήθηκε αν «αισθάνεται ένα κάλεσμα» για το «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ»

Στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ προχθές Τρίτη, απάντησε «πάρα πολύ» όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή Σάρον Γκαλ αν «αισθάνεται ένα κάλεσμα» για το «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ».

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται στα διευρυμένα σύνορα του εβραϊκού κράτους, σύμφωνα με βιβλικές ή ιστορικές περιγραφές, και έχει πολλές εκδοχές, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τμήματα της σημερινής Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας, της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας.

Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, μετά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών τον Ιούνιο του 1967 για να περιγράψει τις περιοχές που κατέκτησε το Ισραήλ – Ανατολική Ιερουσαλήμ, Δυτική Οχθη, Λωρίδα της Γάζας, Χερσόνησο Σινά και Υψίπεδα Γκολάν.

Φυλαχτό με τη «Γη της Επαγγελίας»

Υιοθετείται ακόμη από ορισμένους ακροδεξιούς παράγοντες στο Ισραήλ που εκφράζουν την επιθυμία να προσαρτήσουν ή τελικά να ελέγξουν πολλά από αυτά τα εδάφη.

Ο παρουσιαστής Γκαλ, ο οποίος διετέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα βουλευτής της δεξιάς πτέρυγας στην Κνεσέτ, έθεσε την ερώτηση αφού έδωσε στον Νετανιάχου αυτό που, όπως είπε, ήταν φυλαχτό με «έναν χάρτη της Γης της Επαγγελίας», ο οποίος δεν εμφανίζεται στην οθόνη.