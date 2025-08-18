newspaper
18.08.2025 | 18:46
Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώνεται η Times Square λόγω ύποπτου αντικειμένου
Al Jazeera: Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 19:03

Al Jazeera: Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Η Χαμάς φέρεται να ενημέρωσε τη Δευτέρα τους διαμεσολαβητές ότι αποδέχθηκε την πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που της υποβλήθηκε.

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Spotlight

Η Χαμάς φέρεται να αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση των περιφερειακών μεσολαβητών για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων.

Πηγή δηλώνει στο Al Jazeera Arabic ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχθηκε μια νέα πρόταση που υποβλήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ, τις δύο χώρες που ηγούνται των διαμεσολαβητικών προσπαθειών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχθηκε μια νέα πρόταση που υποβλήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ

Ενημερώσαμε τους διαμεσολαβητές για την έγκρισή μας στην πρότασή τους, η οποία παρουσιάστηκε χθες».

Το παρασκήνιο

Η κίνηση αυτή έγινε ενώ ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani είχε συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Abdel Fattah el-Sisi στο Κάιρο για να συζητήσουν την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο που γνωρίζει τις συνομιλίες, η πρόταση της Αιγύπτου και του Κατάρ για εκεχειρία στη Γάζα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δύο σταδίων, το οποίο βασίζεται στο πλαίσιο που προωθεί ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Περιλαμβάνει μια συμφωνία-πλαίσιο για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση σε δύο στάδια των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Μια δύσκολη εκεχειρία

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Χαμάς έχει δεχτεί προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ισραηλινών αιχμαλώτων και παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επιθυμεί ένα μόνιμο τέλος του πολέμου αλλά το Ισραήλ επιδιώκει μια προσωρινή εκεχειρία που θα του επιτρέψει να συνεχίσει την εκστρατεία καταστροφής και εκτοπισμού στη Γάζα αφού απελευθερώσει τους αιχμαλώτους του στην περιοχή. 

Οι λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης που η Χαμάς δήλωσε ότι ενέκρινε παραμένουν ασαφείς. Αλλά τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ προωθούσαν μια εκεχειρία 60 ημερών.

Να τερματιστεί ο πόλεμος

Θυμίζουμε πως μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο κέντρο του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στην Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι στα χέρια της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.

