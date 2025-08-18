newspaper
Ισραήλ: Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ υπέρ της επιστροφής των ομήρων μέσω μιας κατάπαυσης τους πυρός
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 01:00

Ισραήλ: Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ υπέρ της επιστροφής των ομήρων μέσω μιας κατάπαυσης τους πυρός

Σε σχεδόν 500.000 ανήλθε ο αριθμός των διαδηλωτών, σύμφωνα με το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που ζήτησε την επιστροφή τους μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός.

Spotlight

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων, σε μία από τις πιο ογκώδεις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023 (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Φέρτε τους πίσω όλους!», «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

«Φέρτε τους πίσω όλους!», «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ

Το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που οργάνωσε αυτήν την ημέρα κινητοποίησης, υπολόγισε σε σχεδόν 500.000 τον αριθμό των διαδηλωτών.

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είπε απευθυνόμενη στο πλήθιος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ κάτω από τις φωτογραφίες των 49 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 27 από τους οποίους θεωρούνται νεκροί από το στρατό.

Αποκλεισμοί δρόμων, φλεγόμενα ελαστικά και μερικές συμπλοκές με την αστυνομία σηματοδότησαν τη χθεσινή ημέρα. Η έκκληση για πανεθνική απεργία αλληλεγγύης δεν βρήκε ωστόσο τελικά μεγάλη ανταπόκριση και η δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ομαλή στο Τελ Αβίβ, όπως και στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πλατεία των ομήρων»

Σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, μια τεράστια ισραηλινή σημαία με τις φωτογραφίες των απαχθέντων ξεδιπλώθηκε το πρωί σ’ αυτήν την «πλατεία των ομήρων».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την επίθεσή της στη Λωρίδα της Γάζας για να τελειώνει με τη Χαμάς και για να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρο αυτό το πολιορκημένο και σε κατάσταση λιμού παλαιστινιακό έδαφος. Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι έχασαν χθες τη ζωή τους εκεί, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

«Αυτοί που σήμερα ζητούν να μπει τέλος στον πόλεμο χωρίς την ήττα της Χαμάς (…) ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας (…)», κατήγγειλε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό που εξασθενεί περισσότερο τη Χαμάς είναι να βλέπει ότι είμαστε ενωμένοι, ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας», αντέδρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε χθες με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα «επικεντρώσει» τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Αντιδράσεις από τις οικογένειες

Η ανακοίνωση αυτού του σχεδίου έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις από τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες εξέφρασαν φόβους ότι η επιχείρηση μπορεί να επιφέρει τον θάνατο των ανθρώπων τους και έκαναν έκκληση για τις σημερινές διαδηλώσεις.

«Οφείλουμε να σταματήσουμε αυτήν τη χωρίς τέλος και τρομακτική πτώση στην άβυσσο. Αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε η Νίρα Σαραμπί, σύζυγος του Γιόσι Σαραμπί, το πτώμα του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα.

«Είναι τα τελευταία λεπτά για να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς εδώ και σχεδόν 700 ημέρες. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: μια ενιαία συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Οφίρ Πένσο, καθηγητής της αραβικής γλώσσας, ο οποίος ήταν παρών στη διαδήλωση.

Βίντεο με όμηρο

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ένα νέο βίντεο ομήρου, που τους δόθηκε από την οικογένειά του. Σ’ αυτό το σύντομο βίντεο, ο Ματάν Ζανγκάουκερ, πολύ αδυνατισμένος, απευθύνεται στους οικείους του για να τους πει ότι του λείπουν. Η οικογένειά του εξήγησε πως το βίντεο αυτό γυρίσθηκε από τη Χαμάς, αλλά βρέθηκε από τον στρατό.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τους φέρουμε πίσω (…) Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά η αλήθεια είναι πως όλος ο λαός του Ισραήλ θέλει οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας να επιστρέψουν στο σπίτι», δήλωσε χθες το πρωί ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος κάλεσε «τον κόσμο να ασκήσει πίεση στη Χαμάς».

Πολλοί Ισραηλινοί εξέφραζαν ωστόσο τον σκεπτικισμό τους για τους στόχους της κινητοποίησης αυτής.

«Ασφαλώς είναι καιρός να μπει τέλος στον πόλεμο, όλοι είναι κουρασμένοι (…). Αυτό πρέπει να τελειώσει, αλλά το πώς θα τελειώσει δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι της Χαμάς. Ολες αυτές οι διαδηλώσεις, σε τι χρησιμεύουν; Δεν καταλαβαίνω», σχολίασε στο Γαλλικό πρακτορείο ο Πάτρικ Μενάς, επενδυτής ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

