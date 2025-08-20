Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όπως και ο ίδιος είναι «ήρωες πολέμου». Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στo Mark Levin Show, ενώ αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ στην νέα πρόταση εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων που η Χαμάς έχει αποδεχτεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος ζητά μάλιστα τα εύσημα για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων ενώ είπε ότι το Ισραήλ θα πρέπει τελικά να πολεμήσει κολασμένα τη Χαμάς.

«Πρώτα απ ‘όλα, δεν επρόκειτο να επιστρέψουν κανέναν όμηρο», είπε ο Τραμπ. «Είμαι αυτός που πήρε πίσω όλους τους ομήρους».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αυτός και η ομάδα του «εργάστηκαν σκληρά» για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους, δηλώνοντας ότι είχε «τόσες πολλές επιστολές από γονείς και από τα ίδια τα παιδιά και τους ανθρώπους που βγήκαν… κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα είχε επιστρέψει, αλλά τους πήρα πίσω».

Ο πρόεδρος επαίνεσε επίσης τον Νετανιάχου, αναφερόμενος σε αυτόν ως «φίλο του, Μπίμπι» και «καλό άνθρωπο».

«Είναι εκεί μέσα και πολεμάει, προσπαθούν να τον βάλουν στη φυλακή επιπλέον όλων των άλλων, τι λέτε γι’ αυτό;» είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες νομικές προκλήσεις και κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Είναι ήρωας πολέμου, επειδή συνεργαζόμαστε. Είναι ήρωας πολέμου. Υποθέτω ότι είμαι κι εγώ. Κανείς δεν νοιάζεται, αλλά είμαι κι εγώ».

Όλοι έχουν ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου

Μιλώντας για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο Τραμπ είπε ότι «τελικά θα πρέπει να πολεμήσετε λυσσαλέα».

«Όλοι έχουν ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου», πρόσθεσε. «Δεν τους αρέσει να σκέφτονται την 7η Οκτωβρίου».

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση των ομήρων σε δυο στάδια.

Το Ισραήλ «δεν έχει αλλάξει» την πολιτική του και συνεχίζει να «απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν από την κυβέρνηση (του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου) για να τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε ισραηλινή κυβερνητική πηγή στο AFP ενώ ακόμα αναμένεται επίσημη απάντηση.

Εξαίροντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ τόνισε νωρίτερα πως η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρία» αμερικανική πρόταση που είχε αποδεχτεί το Ισραήλ. Ωστόσο, η διπλωματία του εμιράτου επιφυλάχθηκε να μιλήσει περί «επιτυχίας».