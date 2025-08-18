«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Τους τελευταίους 22 μήνες, ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα έχει καταστρέψει το σύστημα υγείας της περιοχής. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις και το ιατρικό προσωπικό γίνονται συνεχώς στόχοι επιθέσεων, με αποτέλεσμα το 50% των νοσοκομείων να είναι εκτός λειτουργίας, ενώ αυτά που παραμένουν ανοιχτά λειτουργούν μόνο εν μέρει.

Εν τω μεταξύ, η σχεδόν πλήρης πολιορκία της Γάζας από τον Μάρτιο έχει αφήσει τις ιατρικές εγκαταστάσεις χωρίς ζωτικής σημασίας προμήθειες και το υγειονομικό προσωπικό χωρίς επαρκή τροφή.

Ταυτόχρονα, τον Ιούλιο, οι δομές σε όλη τη Γάζα σημείωσαν την υψηλότερη εισροή ασθενών από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Δρ Mohammed Abu Mughaisib, αναπληρωτής ιατρικός συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, μιλά για την καταστροφική κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή και ζητά, για άλλη μια φορά, άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Το σύστημα υγείας της Γάζας είναι ένα κατεστραμμένο κέλυφος, που λειτουργεί με το ζόρι, συντριμμένο από τη σκόπιμη καταστροφή κάθε πτυχής της ζωής εδώ, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των θεσμών που έχουν ως σκοπό να σώζουν ζωές.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα στις ιατρικές μας εγκαταστάσεις είναι ένα κύμα ασθενών που δεν έχει προηγούμενο. Δεν είναι μόνο τα θύματα των αεροπορικών επιδρομών και των βομβαρδισμών. Είναι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες που δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε θεραπεία» αναφέρει.

Πεδία θανάτου τα σημεία διανομής τροφίμων

«Τώρα έχουμε μια νέα φρίκη: τα λεγόμενα «σημεία διανομής τροφίμων» που υποστηρίζονται από το Ισραήλ μέσω του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας. Μέρη που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν τους πεινασμένους Παλαιστίνιους έχουν μετατραπεί σε πεδία θανάτου. Οι επιθέσεις σε αυτά τα σημεία αυξάνουν την καθημερινή εισροή τραυματιών, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον αμάχων που συγκεντρώνονται για να πάρουν τρόφιμα.

Τον Ιούλιο του 2025, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα περιέθαλψαν εκατοντάδες τραυματίες, αριθμός που έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα που έχουμε καταγράψει ποτέ στη Λωρίδα της Γάζα. Μεταξύ αυτών, 1.200 άτομα νοσηλεύτηκαν σε μία μόνο εβδομάδα στα τέλη Ιουλίου – σημαντική αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο ΠΟΥ ανέφερε 13.500 τραυματίες στη Γάζα τον Ιούλιο, αριθμός υψηλότερος από ό,τι έχουμε δει από τους πρώτους τρεις μήνες του ολοκληρωτικού πολέμου το 2023».

«Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες. Αυτοί οι ασθενείς που βλέπουμε είναι μόνο ένα μικρό μέρος του αριθμού των ανθρώπων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Οι ομάδες μας πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των ασθενών που εξετάζουν κάθε μέρα, διότι χωρίς επιπλέον ιατρικά εφόδια, κρεβάτια ή προσωπικό, απλά δεν μπορούμε να παρέχουμε επαρκή περίθαλψη σε περισσότερους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν πριν προλάβουν να φτάσουν σε εμάς. Άλλοι αιμορραγούν για ώρες σε υπερπλήρεις αίθουσες επειγόντων περιστατικών και σε γεμάτους διαδρόμους. Τραύματα που θα μπορούσαν να θεραπευτούν οπουδήποτε αλλού, εδώ γίνονται θανατηφόρα.

Βλέπουμε ακρωτηριασμούς, ανοιχτές μολυσμένες πληγές, σπασμένα οστά και σχισμένες αρτηρίες. Πληγές που χρειάζονται επείγουσα χειρουργική επέμβαση και εντατική θεραπεία. Αλλά αυτά τα τμήματα που σώζουν ζωές καταρρέουν. Στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Γάζας δεν υπάρχουν αρκετά παυσίπονα, αναισθητικά, αντιβιοτικά, εξωτερικοί σταθεροποιητές για κατάγματα ή χειρουργικά εργαλεία», λέει ο Δρ Mohammed Abu Mughaisib.

Υπερπλήρη νοσοκομεία

«Όλα τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη», συνεχίζει. «Οι εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα λειτουργούν σε ποσοστό άνω του 100% της δυναμικότητάς τους, ενώ ορισμένα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας έχουν φτάσει σε ποσοστό άνω του 200%, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Al-Shifa. Οι λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις είναι τόσο μεγάλες που οι ασθενείς συχνά πεθαίνουν πριν προλάβουμε να τους χειρουργήσουμε.

Ο λιμός είναι μια άλλη απειλή, καθώς οι γιατροί εργάζονται σε 24ωρες βάρδιες με ένα γεύμα την ημέρα. Οι ασθενείς με εγκαύματα, κατάγματα ή εκτεταμένα τραύματα λαμβάνουν μικρά γεύματα με ανεπαρκή θρεπτικά συστατικά. Χωρίς πρωτεΐνες ή αρκετές θερμίδες, τα οστά δεν επουλώνονται, τα εγκαύματα δεν θεραπεύονται και οι λοιμώξεις εξαπλώνονται.

Πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το σύστημα υγείας της Γάζας ήταν ήδη ευάλωτο. Σήμερα, μόλις και μετά βίας επιβιώνει, κατακλυζόμενο από τον τεράστιο αριθμό ασθενών, την κατάρρευση των εφοδιαστικών αλυσίδων, την επιδείνωση του λιμού και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Οι θανάτοι που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και οι μόνιμες αναπηρίες είναι η καθημερινή μας πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τουλάχιστον 14.500 άτομα έχουν επείγουσα ανάγκη ιατρικής εκκένωσης για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη που δεν μπορούν να λάβουν στη Γάζα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες. Αντί να διευκολύνουν αυτές τις εκκενώσεις, οι ισραηλινές αρχές τις εμποδίζουν ή τις καθυστερούν αυθαίρετα.

Για 675η φορά σε αυτόν τον πόλεμο, το επαναλαμβάνω: Χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός, χωρίς συνεχή πρόσβαση σε ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί. Ούτε τα νοσοκομεία. Ούτε οι ασθενείς. Ούτε το μέλλον».