Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)

Σε βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) φαίνεται καρέ καρέ η επίθεση της Χαμάς και η αντεπίθεση του ισραηλινού στρατού με τανκς και drones στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

תיעוד מיוחד מהקרב של לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס pic.twitter.com/hJJdLnoUne — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

«Νωρίτερα σήμερα», υποστηρίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, «περισσότεροι από 15 τρομοκράτες άνοιξαν πυρ με όπλα και αντιαρματικά βλήματα και προσπάθησαν να διεισδύσουν σε οχυρωμένη θέση των IDF στη Χαν Γιουνίς. Οι στρατιώτες, με την υποστήριξη της IAF, εξόντωσαν 10 ένοπλους τρομοκράτες σε μάχη σώμα με σώμα».

Σημειώνουν, δε, πως «το περιστατικό συνεχίζεται και οι στρατιώτες συνεχίζουν να εντοπίζουν και να εξοντώνουν τους τρομοκράτες», ενώ αναφέρουν ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και δύο άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

⭕Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat. The incident is ongoing and troops continue to… pic.twitter.com/ra1MekBtsV — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Την έναρξη της νέας επίθεσης στην Γάζα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Έφι Ντεφρίν, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει εισέλθει στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, για την κατάληψη της πόλης.

Η ανακοίνωση έγινε, λίγη ώρα αφότου γνωστοποιήθηκε ότι καλούνται στην υπηρεσία περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι. Παράλληλα, η Αίγυπτος κάνει νέα έκκληση στο Ισραήλ, να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Έφι Ντεφρίν είπε ότι ο στρατός ξεκίνησε την επίθεσή του, έπειτα από σύγκρουση με τη Χαμάς, και πως ήδη έχει υπό τον έλεγχό του τα περίχωρα της πόλης. Η Χαμάς είναι μια «χτυπημένη και πληγωμένη αντάρτικη οργάνωση» μετά την τελευταία επίθεση των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε.

«Θα εμβαθύνουμε τα χτυπήματα στη Χαμάς στην πόλη της Γάζας, που είναι οχυρό της τρομοκρατίας… Θα εμβαθύνουμε τα χτυπήματα στην τρομοκρατική υποδομή πάνω και κάτω από το έδαφος και θα αποσυνδέσουμε την εξάρτηση του πληθυσμού από τη Χαμάς», πρόσθεσε.