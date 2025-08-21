Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε χθες Τετάρτη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Gaza’s children are trapped in a growing humanitarian nightmare. Cut off from necessary food and aid by a suffocating Israeli siege, many now suffer from severe hunger and malnutrition. With thinning frames and tired eyes, they endure each day hoping for a meal that may not… pic.twitter.com/wAzexEF6rZ — Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2025

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο κ. Λαζαρινί.

No parent should watch their child starve.

But in #Gaza, this is a reality. Mother’s go hungry. Pregnant and breastfeeding women struggle to care for their children.

Children starve as they wait all day for food. This suffering must end. Ceasefire now pic.twitter.com/7P9V8SJBTH — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) August 20, 2025

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.

🚨Alarming new data from @UNRWA clinics in #Gaza: Since March, nearly 100,000 children under the age of 5 screened by @UNRWA ➡️ In less than 6 months, child malnutrition tripled across the Gaza Strip. ➡️ In Gaza City, nearly 1 in every 3 children is now malnourished—X 6… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 20, 2025

Καταστροφική κατάσταση

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA έκανε γνωστό πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες.

Starving children like Mohammad need more than just food to recover from acute malnutrition—they need medical care and special nutritional supplements to survive. World leaders must take action to break the siege on Gaza and save Palestinian children’s lives. pic.twitter.com/8JLJQQwjV5 — Defense for Children (@DCIPalestine) August 13, 2025

Οι αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει εκτός νόμου την UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, καθώς τη θεωρούν διαβρωμένη από τη Χαμάς — υποστήριξαν πως κάπου δώδεκα μέλη της πήραν μέρος στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ